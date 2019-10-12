Сергей Зубов уволен с поста главного тренера "Сочи"

Клуб КХЛ "Сочи" объявил об отставке с поста главного тренера команды Сергея Зубова. Причиной этого решения послужили неудовлетворительные результаты команды.

Исполняющим обязанности наставника команды назначен входивший в штаб Зубова Леонид Береснев. Руководство сочинцев приняло такое решение на фоне не самого успешного выступления команды - сочинцы на Западе идут на десятом месте. В восьми последних встречах команда потерпела семь поражений.

Генеральный директор клуба Сергей Воропаев рассказал ТАСС о причинах отставки Зубова. "Из-за спортивных результатов решились на перестановки", - сказал он.

"На данный момент не рассматриваем никаких кандидатов на пост главного тренера, Береснев будет работать. Все члены штаба Зубова остаются", - добавил руководитель клуба.

Сергей Зубов возглавил "Сочи" в 2017 году и два сезона подряд команда выходила в плей-офф. Ранее он работал в СКА ассистентом главного тренера и наставником команды.