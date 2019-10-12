В Абхазии продолжили поиски российского туриста, унесенного горной рекой

Вторые сутки сотрудники МЧС Абхазии ведут поиски российского туриста, которого унесло течением реки Кодор. По информации пресс-службы ведомства, несчастный случай произошел в 10 километрах от базы отдыха Апсны adventure.

Сигнал о помощи спасатели получили в 22:15 10 октября. Как выяснилось, 20-летний парень пытался перейти реку в Кодорском ущелье в районе села Джампа, но был сбит горным потоком. Двое товарищей пытались ему помочь, но не смогли перебороть мощное течение.

"К поисковой операции были подключены две спасательные машины "Газель", 15 человек личного состава, а также вертолет Ми-2 МЧС Абхазии", - сообщает официальный сайт чрезвычайного ведомства республики.

Как стало известно, обнаружен спасательный жилет, который был на молодом человеке. Поиски его самого пока не дали результатов.