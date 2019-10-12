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12.10.2019,  
21:48
Текст:  Алексей Иванов

Военные РФ взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США

Фото: Александр Мельников/РИА Новости Фото: Александр Мельников/РИА Новости
Фото: Александр Мельников/РИА Новости

Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший сегодня в акваторию Черного моря эсминец Porter ВМС США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda
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Действия американского эсминца контролируют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". Российские корабли вооружены, в частности, крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", а "Адмирал Эссен" также оснащен широким спектром радиолокационного и радиоэлектронного оборудования.

Эсминец Porter относится к типу Arleigh Burke ("Арли Берк"), вооружен в том числе противокорабельными крылатыми ракетами Harpoon. Корабль базируется в Испании и является частью развертываемой в Европе системы ПРО. Как уже сообщала "РГ", 8 августа Porter уже заходил в Черное море и тогда сопровождался сторожевым кораблем "Сметливый".

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