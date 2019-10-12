Военные РФ взяли на сопровождение вошедший в Черное море эсминец США

Черноморский флот России взял на сопровождение вошедший сегодня в акваторию Черного моря эсминец Porter ВМС США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.

Действия американского эсминца контролируют фрегат "Адмирал Эссен", малые ракетные корабли "Вышний Волочек" и "Орехово-Зуево". Российские корабли вооружены, в частности, крылатыми ракетами большой дальности "Калибр", а "Адмирал Эссен" также оснащен широким спектром радиолокационного и радиоэлектронного оборудования.

Эсминец Porter относится к типу Arleigh Burke ("Арли Берк"), вооружен в том числе противокорабельными крылатыми ракетами Harpoon. Корабль базируется в Испании и является частью развертываемой в Европе системы ПРО. Как уже сообщала "РГ", 8 августа Porter уже заходил в Черное море и тогда сопровождался сторожевым кораблем "Сметливый".