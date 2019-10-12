Психотерапевт назвал способы борьбы с осенней хандрой

Новости

На Камчатке самолеты Ил-38Н выследили "вражеские" подлодки 06:01
За 8 лет в Сирии уничтожены или разграблены 10 тысяч памятников археологии 05:38
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,1 05:35
Трамп: Ситуация в Гонконге нормализуется сама собой 05:20
На Сахалине объявили штормовое предупреждение 05:18
Глава министерства внутренней безопасности США подал в отставку 05:09
В Чите арестовали подозреваемого в зверском убийстве девушки 04:46
Скончалась еще одна пострадавшая при стрельбе в Керченском колледже 04:39
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии 04:31
США не будут повышать пошлины на китайские товары с 15 октября 04:02
В Пентагоне сообщили подробности обстрела американцев в Сирии 03:47
В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна "Хагибис" 03:27
Глава МИД Турции объяснил НАТО причины закупки российских С-400 02:59
Лидеры протестов в Эквадоре отказались от диалога с властями 02:49
Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить "Северный поток - 2" 02:26
Спецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии 02:22
Торговая сделка США и КНР не затронет Huawei 01:54
Вице-премьер Госсовета КНР передал Трампу послание от Си Цзиньпина 01:35
Эр-Рияд согласился заплатить США за переброску войск в королевство 01:25
Эрдоган отказом ответил на призывы США остановить операцию в Сирии 01:00
Более 100 тысяч человек эвакуированы в США из-за лесных пожаров 00:52
Дональд Трамп оценил договоренности с Китаем 00:02
Англия потерпела первое поражение в отборе к Евро-2020 11.10.2019
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии 11.10.2019
Актер Сигал не считает Нурмагомедова лучшим бойцом ММА 11.10.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
12.10.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Психотерапевт назвал способы борьбы с осенней хандрой

Текст: Ольга Штейн
Столбики термометров на Урале настойчиво ползут вниз, городской пейзаж переходит на уныло-серые тона, а на душе от этого всего - беспросветная тоска. Имя состоянию - осенняя хандра. Врач-психиатр, руководитель клиники неврозов Михаил Перцель, рассказал "РГ", в чем причина этого недуга и как с ним бороться.
Фото: iStock/max-kegfire Фото: iStock/max-kegfire
Фото: iStock/max-kegfire

"Техническая" причина хандры - сокращение светового дня и как следствие - недостаток солнца.

- В свое время ученые даже пытались выделять такое заболевание как сезонно- ассоциированные депрессии, то есть осенние и зимние депрессии, возникновение которых связано именно с недостатком солнечного света. Насколько это научно или ненаучно, это вопрос второй, но влияние этого фактора однозначно существует, - говорит он.

Кому грозит осенняя хандра

Это состояние не блажь ипохондриков. Она способна усилить и даже спровоцировать формирование депрессии, считает доктор. Поэтому к сезонному изменению настроения следует отнестись внимательно.

Фото: iStock
Психологи выяснили, как выбирают вторую половинку жители разных стран

Одолевает хандра не всех: на кого-то перемены сезонов никак не влияют.

- Считается, что депрессивным состояниям больше подвержены женщины, но все зависит от подхода к исследованиям. На самом деле мужчины тоже подвержены, но у них выражается это иначе - через агрессивные действия, употребление алкоголя, - говорит Михаил Перцель. - Кстати, алкоголь при временном положительном эффекте очень часто провоцирует наступление депрессий. Он дает улучшение состояния на несколько часов, но следом наступают последствия - об этом нужно помнить.

Долой одиночество

Один из способов профилактики депрессивных состояний - общение с родными и друзьями. Поэтому одинокие люди автоматически попадают в группу риска: когда не с кем обсудить радости и горести за чашкой чая немудрено захандрить.

Одиночества вообще следует избегать, уверен Михаил Перцель. Человеку нужен кто-то, кто в тяжелый момент подставит плечо: выслушает, поможет или уговорит обратиться к специалисту. Переписка в соцсетях не выход, нужно живое общение - встречи, объятия, поцелуи.

Радовать себя

Второй способ борьбы с хандрой - как можно больше времени посвящать приятным для себя вещам.

Фото: pixabay.com
Психологи: соцсети провоцируют депрессию и комплекс неполноценности

- Разгадка кроется внутри самого человека: первым делом нужно понять, какие факторы портят ему настроение, и либо исключить их из своей жизни, либо приспособиться к ним, - говорит доктор.

Если в тоску вгоняет сидячий образ жизни - можно записаться в спортзал, по выходным выбираться на природу или просто гулять. Выводит из себя промозглый ветер и бесконечный дождь? Есть автомобили, пальто и шапки, теплый офис с приятным коллективом, уютный дом.

- Раз мы живем на Урале, значит, для чего-то это надо, по какой-то причине нам здесь жить лучше, чем в другом месте. К вещам наподобие погоды нужно относиться как к данности: если не получается преодолеть, то подстроиться, - считает Михаил Перцель.

Больше света

Третий способ - больше света. Существует даже такая форма лечения депрессивных состояний, как светотерапия, когда пациент пребывает в комнате с достаточным освещением. Лечиться от хандры этим способом можно самостоятельно: бывать в хорошо освещенных местах, а еще лучше - почаще гулять под солнцем.

Ну и всегда можно обратиться к психологу или психотерапевту: за плохим настроением может скрываться самая настоящая депрессия. Многие заболевания человек сам у себя диагностировать не может, а специалист способен разглядеть даже незначительные реакции, которые указывают на наличие проблемы.

Общество Ежедневник Стиль жизни Общество Здоровье Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Скончалась еще одна пострадавшая при стрельбе в Керченском колледже
Госдума запустила опрос о смертной казни после убийства девочки в Саратове
ДАИШ взяла ответственность за взрывы бомб на пути военных РФ в Сирии
Спецназ США попал под обстрел турецких военных в Сирии
Крамп-Карренбауэр выступила против попыток остановить "Северный поток - 2"