Психотерапевт назвал способы борьбы с осенней хандрой

Столбики термометров на Урале настойчиво ползут вниз, городской пейзаж переходит на уныло-серые тона, а на душе от этого всего - беспросветная тоска. Имя состоянию - осенняя хандра. Врач-психиатр, руководитель клиники неврозов Михаил Перцель, рассказал "РГ", в чем причина этого недуга и как с ним бороться.

"Техническая" причина хандры - сокращение светового дня и как следствие - недостаток солнца.

- В свое время ученые даже пытались выделять такое заболевание как сезонно- ассоциированные депрессии, то есть осенние и зимние депрессии, возникновение которых связано именно с недостатком солнечного света. Насколько это научно или ненаучно, это вопрос второй, но влияние этого фактора однозначно существует, - говорит он.

Кому грозит осенняя хандра

Это состояние не блажь ипохондриков. Она способна усилить и даже спровоцировать формирование депрессии, считает доктор. Поэтому к сезонному изменению настроения следует отнестись внимательно.

Одолевает хандра не всех: на кого-то перемены сезонов никак не влияют.

- Считается, что депрессивным состояниям больше подвержены женщины, но все зависит от подхода к исследованиям. На самом деле мужчины тоже подвержены, но у них выражается это иначе - через агрессивные действия, употребление алкоголя, - говорит Михаил Перцель. - Кстати, алкоголь при временном положительном эффекте очень часто провоцирует наступление депрессий. Он дает улучшение состояния на несколько часов, но следом наступают последствия - об этом нужно помнить.

Долой одиночество

Один из способов профилактики депрессивных состояний - общение с родными и друзьями. Поэтому одинокие люди автоматически попадают в группу риска: когда не с кем обсудить радости и горести за чашкой чая немудрено захандрить.

Одиночества вообще следует избегать, уверен Михаил Перцель. Человеку нужен кто-то, кто в тяжелый момент подставит плечо: выслушает, поможет или уговорит обратиться к специалисту. Переписка в соцсетях не выход, нужно живое общение - встречи, объятия, поцелуи.

Радовать себя

Второй способ борьбы с хандрой - как можно больше времени посвящать приятным для себя вещам.

- Разгадка кроется внутри самого человека: первым делом нужно понять, какие факторы портят ему настроение, и либо исключить их из своей жизни, либо приспособиться к ним, - говорит доктор.

Если в тоску вгоняет сидячий образ жизни - можно записаться в спортзал, по выходным выбираться на природу или просто гулять. Выводит из себя промозглый ветер и бесконечный дождь? Есть автомобили, пальто и шапки, теплый офис с приятным коллективом, уютный дом.

- Раз мы живем на Урале, значит, для чего-то это надо, по какой-то причине нам здесь жить лучше, чем в другом месте. К вещам наподобие погоды нужно относиться как к данности: если не получается преодолеть, то подстроиться, - считает Михаил Перцель.

Больше света

Третий способ - больше света. Существует даже такая форма лечения депрессивных состояний, как светотерапия, когда пациент пребывает в комнате с достаточным освещением. Лечиться от хандры этим способом можно самостоятельно: бывать в хорошо освещенных местах, а еще лучше - почаще гулять под солнцем.

Ну и всегда можно обратиться к психологу или психотерапевту: за плохим настроением может скрываться самая настоящая депрессия. Многие заболевания человек сам у себя диагностировать не может, а специалист способен разглядеть даже незначительные реакции, которые указывают на наличие проблемы.