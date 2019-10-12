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12.10.2019 05:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Роспотребнадзор: Ранцы школьников весят вдвое выше нормы

Текст: Елена Мационг
Нормы по предельному весу школьного ранца с учебниками и прочими принадлежностями, рекомендованные Роспотребнадзором накануне учебного года, на деле не соблюдаются. На поверку вес школьного портфеля часто превышает норму в два, а то и три раза, сообщили "РГ" в свердловском управлении ведомства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, рюкзак с учебниками ученика первого и второго класса по нормативам должен весить не более полутора килограммов. В 3 и 4 классе вес портфеля с учебниками не должен превышать двух килограммов. Пятиклассникам и шестиклассникам рекомендован вес 2,5 килограмма. В 7- 8 классах - не больше 3,5 килограммов. В 9-11 классах максимальный вес -4 килограмма. При этом сам ранец в старших классах не должен весить больше килограмма, а в младшей школе -700 граммов.

Фото: iStock
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Но то - рекомендации санитарных врачей, а то - жизнь. Вот что рассказала Мария, мама ученицы четвертого класса одной из гимназий Екатеринбурга: "Рюкзак моей дочери весит вместе с учебниками 5-5,5 килограмма, это если в школе пять уроков, то есть он больше нормы, как правило, в два - два с половиной раза. И это при том, что у нас в школе есть шкафчики для сменки, принадлежностей на изо, труд и т. д. А иначе вес портфеля и вовсе потянул бы на все 6-7 килограммов. Даже для меня это тяжело, когда помогаю дочке, сама несу его за спиной, так легче. Представьте, дочка весит 27 килограммов, а рюкзак составляет пятую часть ее веса, отсюда боли в шейном позвонке и искривление позвоночника. И это уже сейчас, в четвертом классе".

Между тем, как отмечают в Роспотребнадзоре, вмешаться в этот процесс (скажем, запретить школам нагружать детей, чтобы вес и портфеля не превышал норму), невозможно.

- Это все-таки зона ответственности родителей, - говорит пресс-секретарь регионального управления Анна Ожиганова. - Роспотребнадзор может только рекомендовать, а родители в свою очередь могут выходить с инициативами к руководству школ, к учителям. Некоторые, например, договариваются, чтобы в школе ученики за партой занимались вдвоем по одному учебнику и так далее.

К слову, некоторые родители идут на то, чтобы купить второй комплект учебников (чтобы он хранился в классе) в дополнение к бесплатному, который предоставляет школа. Но сумма получается  немаленькая. Так за комплект для четвертого-пятого класса нужно выложить 10-12 тысяч, из расчета, что каждая книга обходится в две тысячи рублей. Не в каждой семье готовы заплатить деньги.

Фото: PhotoXPress
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Хорошим выходом, как считают родители, могли бы стать электронные учебники, если бы их закупали в школах, каждый нашел бы возможность приобрести ребенку простой планшет или электронную книгу. На уроках можно было бы заниматься по электронным гаджетам, а дома - по классическим учебникам. В итоге ходить в школу можно было бы с полупустым ранцем.

- Пока таких обязательств по закон у школ нет, - говорит Анна Ожиганова. - Но очевидно это действительно решило бы проблему.

К слову, в отдельных школах такая практика уже существует: детям покупают электронные учебники за счет спонсорской помощи, грантов или на деньги родителей, но назвать эту практику повсеместной, увы, пока нельзя.

Кстати

В некоторых странах мира - например, в Испании и Израиле - существует обязательное правило: школьная сумка для ученика начальной школы обязательно должна быть на колесиках.

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