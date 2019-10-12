В Югре завершаются дебаты по выбору эскиза герба региона

В Югре завершается этап общественных обсуждений по выбору эскиза будущего герба региона. Осталось всего два дня, чтобы проголосовать за выбранный вариант, сообщили "РГ" в департаменте общественных и внешних связей региона.

В течение месяца почти во всех муниципалитетах Югры прошли общественные обсуждения главного геральдического символа региона. В дискуссиях участвовали общественники, ученые, представители коренных народов Севера. Идею поучаствовать в обсуждении герба поддержали многие югорчане. Жители уверены, что округ должен иметь достойный символ, который соответствует его статусу региона и богатой истории. Кроме того, он должен отвечать всем геральдическим нормам.

Четыре варианта эскиза герба Югры разработала авторская группа, руководит которой Юрий Росич, главный редактор сетевого издания "Геральдика.ру", автор нескольких десятков гербов муниципальных образований в разных регионах России.

При их разработке учтены геральдические требования к главному символу региона, экспертные замечания Геральдического совета при президенте России и мнения жителей, высказанные на общественных слушаниях ранее.

- На основании замечаний Геральдического совета при президенте России мы подготовили новый эскиз герба Югры, - рассказал Росич. - Предложенный вариант устраняет все нарушения геральдических правил, на которые указывали эксперты в отношении действующего символа региона, и при этом сохраняет историческую преемственность в изображении стилизованного символа "Кат ухуп вой" - двуглавой птицы. Проект герба дополнен статусной короной в виде княжеской шапки, соответствующей статусу Югры как субъекта Российской Федерации. Эскиз герба также имеет изображение девизной ленты с надписью "Делами великая". Это слова из гимна Югры.

Отметим, онлайн-голосование проходило в группе "ВКонтакте" и продолжается до 15 октября на сайте центра "Открытый регион".

15 октября Общественная палата Югры в режиме видеоконференции проведет общественные обсуждения эскиза герба с югорчанами. В обсуждении примут участие представители общественных советов муниципальных образований, коренных народов Севера, волонтерского движения, Союза писателей России, ветеранских организаций, активные граждане, депутаты, почетные граждане округа и муниципалитетов, члены и эксперты Общественной палаты.

Напомним, что разработка герба была начата после того, как Геральдический совет при президенте России вынес заключение, что существующий символ региона составлен с нарушением геральдических правил и имеет элементы, не соответствующие традиционной геральдической значимости и не отвечающие статусу и достоинству Югры. В дальнейшем были разработаны новые эскизы, проведены широкие общественные слушания с привлечением научного сообщества, коренных малочисленных народов Севера, творческой интеллигенции, историков, краеведов, специалистов по территориальному брендингу и геральдике.

Несомненно, что новый герб будет не только соответствовать геральдическим канонам, но и будет отражать богатую историю и традиции Югры.

До окончания голосования осталось два дня. Принять в нем участие можно здесь.