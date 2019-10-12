В Салехарде жилой дом съехал со свай

В Салехарде двухэтажный жилой дом сместился со свай. ЧП произошло в ночь на 12 октября из-за того, что основание деревянного здания по улице Мира частично разрушилось. В результате после смещения дома крыльцо заблокировало дверь в подъезд.

Известно, что дом был построен еще в 1977 году. Проживало в нем 35 человек, в том числе шесть детей. По данным регионального МЧС, всех жильцов эвакуировали и разместили в гостинице. Пострадавших среди них нет.

Администрация города незамедлительно провела заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Свою проверку начала прокуратура ЯНАО. Ведомству предстоит оценить, соблюдались ли права граждан при обеспечении жильем из маневренного фонда и предоставлении мер социальной поддержки.