Жительница Екатеринбурга пропала после продажи автомобиля

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье об убийстве после пропажи 27-летней горожанки, сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по Свердловской области.

На данный момент известно, что Ксения исчезла 10 октября, когда после работы поехала на встречу с потенциальным покупателем своей дорогой иномарки. Домой она не вернулась, мобильный телефон девушки отключен.

Родственники обратились в правоохранительные органы на следующий же день.

Сейчас Ксению, кроме полиции, разыскивают волонтеры. По их данным, девушка была не замужем, работала в городе-спутнике Екатеринбурга Березовском менеджером по продажам. У нее есть маленькая дочка.