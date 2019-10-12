СМИ: Ким Чен Ын приказал уволить треть чиновников КНДР

В госаппарате Северной Кореи начались массовые сокращения, которые проводятся по личному указанию лидера страны Ким Чен Ына. Об этом со ссылкой на источники, хорошо осведомленные о ситуации в КНДР, сообщила японская газета "Асахи Симбун".

По информации издания, соответствующее распоряжение было сделано председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном в августе этого года. В течение одного года численность северокорейского госаппарата должна сократиться примерно на треть.

Ожидается, что своих мест лишатся в первую очередь сотрудники возрастные сотрудники, которые будут отправлены на пенсию. Как утверждает "Асахи Симбун", Ким Чен Ын также приказал активнее назначать на руководящие позиции молодые кадры и вообще в целом облегчить продвижение молодежи по карьерной лестнице.

Кроме того северокорейским чиновникам было приказано активно изучать зарубежный опыт и перенимать различные полезные инновации и решения, которые есть в других странах.

Как считают в японской газете, такое массовое сокращение бюрократического аппарата в Северной Корее происходит из-за стремления руководства страны сократить госрасходы. На эти меры пришлось пойти из-за ухудшения экономического положения страны, что стало следствием продолжающихся жестких международных санкций против КНДР.