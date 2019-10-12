"Сон в летнюю ночь" Бриттена - первая премьера сезона в Венской опере

Первый новый спектакль сезона в Венской опере оказался волшебным. Опера Бенджамина Бриттена "Сон в летнюю ночь" вернулась на венскую сцену после более, чем 50-летнего отсутствия молодой, веселой и прекрасной - как и подобает шекспировской сказке о любви, давно ставшей, благодаря Бриттену, оперной классикой уже XX века.

Произошло это благодаря нескольким феям. Режиссер Ирина Брук и сценограф Ноэль Жинефри-Корбель поместили все три действия, играемые с одним антрактом, в поросший вьюнком и мхом заброшенный замок в волшебном лесу, с пианино и мерцающими фонариками. А дирижер Симона Янг мастерски сплела легкое кружево музыки Бриттена со всеми подобающими моменту чарующими ударными - колокольчиками, ксилофоном, вибрафоном, треугольником и челестой.

Сказка происходит вне времени: две любовные пары человеческих персонажей одеты здесь в клетчатую форму британской частной школы. Они приходят с рюкзаками в волшебный лес, оказываются среди эльфов и фей и попадают в переполох, учиненный фавном Паком, ошибочно исполнившим приказание царя эльфов Оберона и не на того пролившим сок волшебного цветка, заставляющий героя полюбить первого встречного. "Мастеровые", ставящие гротескный спектакль в спектакле, облачены в цветастые робы. А для цариц, как мифических, так и человеческих, - Титании и Ипполиты - сшиты роскошные длинные платья (художник по костюмам Магали Кастеллан). Как и положено в сказке, все семейные ссоры, нечаянный обмен партнерами и разочарования заканчиваются тут ко всеобщему благоденствию и торжеству любви.

В спектакле занято столько артистов, что их имена едва умещаются на театральной афише. К длинному списку солистов оперы надо добавить еще и детский хор, и балет, и сценический оркестр, и ансамбль блок-флейт. Вероятно, поэтому "Сон в летнюю ночь" хоть и ставится нередко на мировых подмостках, но его постановки не живут долго - на них сложно собрать нужный состав.

На сей раз интернациональный состав удался. В партии Оберона выступил американский контратенор Лоуренс Заззо, чей голос звучал настолько насыщенно, что воспринимался, скорее, как высокий тенор. (Именно в этой партии на сцене Большого театра в 1965 году, когда в стране не было контратеноров, впервые засияла звезда Елены Образцовой). Вторая звезда этой венской постановки - колоратурное сопрано Эрин Морли, тоже из США. Из женских персонажей отметим уже несколько лет работающую в Вене молдавскую сопрано Валентину Нафорницу - ее богатый красками голос звучит от года к году все изысканнее. Замечательны были два баса - британец Питер Роуз (эксцентричный Боттом) и австриец Вольфганг Банкль (Куинс). И вообще весь артистический коллектив "механиков", разыгрывающих в третьем акте фарс на свадьбе, великолепно справляется со своей задачей - все же артисты с большим удовольствием играют артистов.

Но главной ролью, связывающей всю эту оперу, полную разрозненных эпизодов, в единую ткань, оказывается партия не поющая - это фавн Пак. Он в буквальном смысле слова крутится колесом на сцене - и при помощи специального обруча, и прыгая с переворотом так легко, как будто это для него забава, в мгновение ока карабкается на стену и тут же "слетает" с нее. Но он и говорит свои слова так, как будто поет, также как в музыке протекают и все движения его красивейшего тела. Читать в программке биографию исполняющего роль Пака артиста можно только с восторженным удивлением: Тео Туве (Theo Touvet), сообщают нам, с детства занимался гимнастикой, вольтижировкой, танцем, скалолазанием, живописью, искусством фокусника и игрой на тромбоне. Затем, отучившись в престижной парижской школе École Normale Supérieure, поступил в Массачусетский технологический институт, работал в нескольких ведущих научных учреждениях мира и в итоге в NASA. Однако артистическая судьба взяла свое, и Туве, овладев специальным обручем (Cyr Wheel) в Национальном центре циркового искусства (Centre National des Arts du Cirque), занялся искусством драматического актера в Высшей национальной консерватории драматического искусства в Париже. В каком-то смысле можно сказать, что "Сон в летнюю ночь" в Вене поставлен на Тео Туве и сложно себе представить, кем его можно в будущем заменить без больших потерь для этого спектакля.

Нынешний сезон в Венской опере - последний при директорстве француза Доминика Мейера. Летом 2020 года его сменит на этом посту австриец сербского происхождения Богдан Рошчич, а Мейер переедет в Милан, где возглавит театр Ла Скала. Такая французская в своей легкости постановка британской классики на сцене венского театра останется здесь одной из печатей французского директора.

По сравнению со спектаклями Зальцбургского фестиваля или постановками в венском Театре-ан-дер-Вин, где ставят яркую режиссерскую оперу, "Сон в летнюю ночь" производит, на первый взгляд, впечатление недостаточно радикальное. Как будто замыслы режиссера не слишком отточены, а артисты недостаточно вымуштрованы в своих движениях. Эта картина написана скорее акварелью, чем пером с тушью и уж точно не акрилом. Но затем понимаешь, что такая "зыбкость" вполне соответствует прихотливой музыке Бриттена в этой звенящей множеством колокольчиков радостной сказке.