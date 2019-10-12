Страны на конференции в Стамбуле объединились в борьбе с терроризмом

Парламентарии Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции договорились о создании специального механизма по обмену разведданными, информацией, наилучшими практиками и опытом в сфере борьбы с терроризмом.

В Стамбуле завершилась Конференция спикеров парламентов по вопросам противодействия терроризму и укреплению регионального взаимодействия. По ее итогам председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что подходы стран к решению этих проблем стали более гармоничными. Это доказывает и итоговая декларация, которую подписали стороны.

В конференции приняли участие делегации Афганистана, Китая, Пакистана, России и Турции. Сторонам удалось найти точки соприкосновения - схожие заявления звучали из разных уст, заявил по итогам конференции Вячеслав Володин.

- Вспоминая первое совещание, следует признать, что у наших стран было много разногласий, мы по-разному подходили к решению проблем, - отметил он. - С момента после проведения первой конференции мы все, не договариваясь, говорим об одном и том же.

Стороны согласились в том, что вмешательство во внутренние дела суверенных государств недопустимо. Как подчеркнул Володин, только сильные суверенные государства могут решать вопросы, связанные с противодействием терроризму, экстремизму, наркотрафику.

Все сошлись во мнении, что без объединения усилий невозможно бороться с этими угрозами - и в первую очередь, с терроризмом. Крайне важно прийти к единому списку террористических организаций, гармонизировать законодательства стран, уверен спикер.

- Среди нас нет одного участника, который принимал участие в организации Конференции, - отметил глава нижней палаты, имея в виду Иран. Володин выразил надежду, что это не помешает руководству парламента этой страны принять участие в обсуждении вопросов, важных для всех государств-участниц.

Терроризм не должен ассоциироваться с какой-либо религией, национальностью или цивилизацией, отметили участники конференции в итоговой декларации. Они договорились активизировать обмен законодательным опытом в сфере борьбы с этим злом. Кроме того, стороны подчеркнули важность обмена информацией и опытом между компетентными национальными органами государств. Такое сотрудничество должно происходить на основе принципа "выдай или суди", отмечается в документе.

В связи с этим парламентарии обратились с призывом к органам безопасности государств-участников создать специальный механизм по обмену разведданными, информацией, наилучшими практиками и опытом, нацеленными на борьбу с терроризмом.