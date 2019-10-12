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12.10.2019 13:29
Рубрика: В мире

Турция и сирийская оппозиция захватили город Рас-эль-Айн в Сирии

Текст: Александр Саможнев
Турецкие войска при поддержке так называемой Свободной сирийской армии (ССА) установили контроль над городом Рас-эль-Айн на севере Сирии, размещенном на сирийско-турецкой границе, сообщает министерство национальной обороны Турции.
Фото: Хикмет Дарган/РИА Новости Фото: Хикмет Дарган/РИА Новости
Фото: Хикмет Дарган/РИА Новости

Турецкие военные информировали, что в ходе операции "Источник мира", которая продолжается уже четвертый день, были взяты под контроль жилые районы Рас-эль-Айн. Местные телеканалы показали в прямом эфире, как бойцы ССА вошли в сирийский населенный пункт с запада.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Несмотря на критику со стороны западных партнеров, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что наступление будет продолжаться. Анкара ставит задачу зачистить от курдского ополчения территории, прилегающие к южным регионам страны, создать зону безопасности протяженностью до 500 километров и глубиной около 30 километров. По замыслу Анкары, там позднее разместятся сирийские беженцы. По официальным данным, в Турции в настоящий момент находятся около четырех миллионов сирийцев.

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