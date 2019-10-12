Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы

Масштабное 50-летнее исследование специалистов из Университета Дьюка в Северной Каролине показало, что медленная походка в возрасте 45 лет связана с преждевременным старением мозга, а также уменьшением его объема, передает JAMA.

Сообщается, что за 904 добровольцами из Новой Зеландии наблюдали с самого рождения до того момента, как им исполнилось 45 лет. Как оказалось, по темпу ходьбы человека в среднем возрасте у него можно "диагностировать" ускоренное биологическое старение и снижение когнитивных способностей.

Также у тех участников исследования, которые демонстрировали медленную ходьбу в 45 лет, были определенные трудности в развитии в детском возрасте. А именно: низкий коэффициент интеллекта, слабые языковые способности и плохая моторика.

- Походка связана не только с костно-мышечными механизмами, но и с центральной нервной системой, - отметили специалисты.