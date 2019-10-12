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12.10.2019 09:29
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, почему стоит чаще готовить еду дома

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Люди, которые предпочитают общепит домашней еде, имеют более высокий уровень пер- и полифторалкильных веществ (ПФАС) в крови. Эти химические соединения имеют свойство накапливаться и вызывать различные заболевания.

К этому выводу пришли американские ученые, полный текст исследования опубликован в издании Environmental Health Perspectives. ПФАС обнаруживаются в упаковке продуктов питания, к примеру - в коробках и пакетах для фастфуда, еды на вынос.

Исследование охватило свыше 10 тысяч участников, в том числе - детей и подростков, пишет MedicalXpress. Ученые собрали данные об их питании в четырех разных промежутках времени - сутки, неделя, месяц и год. Также у людей взяли анализы крови. Исследование охватило период с 2003 по 2014 годы.

Фото: iStock
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У тех, кто питался, преимущественно, дома обнаружилось значительно более низкое содержание ПФАС в крови. При этом готовили пищу они из продуктов, купленных в обычных магазинах. Ученые пришли к выводу, что ПФАС проникают в пищу именно из упаковки, которая используется для блюд в общепите.

Этот вывод согласуется с результатами предыдущих исследований, которые показали, что ПФАС широко используются в производстве упаковки для фастфуда. Эти соединения применяются также в ряде антипригарных, водоотталкивающих покрытий. Накапливаясь в организме, они могут вызывать заболевания щитовидной железы, ослаблять иммунитет, снижать фертильность. Но не только еда на вынос способна стать источником ПФАС: большое количество этих соединений содержит, к примеру, упаковка для попкорна, который готовится в микроволновке.

Также тара для готовой еды может содержать бисфенол А и фталаты, которые влияют на гормональные процессы в организме. "Общий вывод таков, что чем меньше ваша еда контактирует с упаковкой, тем меньше вы подвергаетесь воздействию ПФАС и других химических соединений", - пояснила один из авторов исследования Кэтрин Роджерс.

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