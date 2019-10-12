Ученые выяснили, чем опасны змееголовые рыбы

Исследователи считают, что змееголовы, умеющие передвигаться по суше и дышать воздухом, могут нарушить баланс сложившихся диких экосистем.

По информации The Washington Post, в пруду округа Гвиннерт в штате Джорджия впервые была поймана змееголовая рыба. 17 лет назад змееголовы встречались исключительно в торговых рядах рыбных рынков и в зоомагазинах.

Власти страны заставили убрать их из открытого доступа. Змееголовов нередко ввозят незаконно, и это уже нанесло вред эндемической фауне. Печальные примеры уже есть. В 2002 году змееголова обнаружили в штате Мэриленд, а к 2019 году они размножились так, что теперь встречаются в каждом водоеме Чесапикского залива.

Секрет в особых свойствах этой необыкновенной рыбы. Змееголовы умеют дышать воздухом с помощью особого пузыря. А еще у них хорошо развиты плавники, и это дает им возможность преодолевать участки суши, особенно в период приливов. Они могут просуществовать без воды несколько суток. Во время засухи рыбы закапываются в грязь и дожидаются дождей.

Взрослые змееголовы достигают в длину 90 сантиметров и весят до восьми килограммов. Эти опасные охотники питаются не только другими рыбами, ракообразными и лягушками. Змееголовы охотятся даже на мелких грызунов.

В результате, происходит вытеснение местной фауны. Ученые полагают, что единственный способ не допустить "заражения" водоемов такими рыбами - начать их отлов, пока они не успели размножиться слишком сильно.