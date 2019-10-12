В Японии объявили высшую степень угрозы из-за тайфуна "Хагибис"

Новости

Дмитрий Комбаров дебютировал в кино в роли милиционера 12:00
В Саратове после убийства девочки проверят дороги к школам 11:45
Lada Vesta с вариатором: первое "живое" фото 11:30
В Абхазии продолжили поиски российского туриста, унесенного горной рекой 11:12
Зимняя резина: как понять, что ее пора менять 10:50
Присуждены премии правительства в области науки для молодых ученых 10:49
Генетики: Социальное неравенство существовало задолго до античности 10:48
В Роспотребнадзоре назвали простые способы снизить риск развития рака 10:42
Видео: В Приморском сафари-парке рысь устроила схватку со змеей 10:25
В Хабаровском крае нашли затопленный катер и труп мужчины 10:06
Видео: грузовик застрял под "мостом глупости" в Мельбурне 10:00
В Гидрометцентре рассказали об удивительной погодной аномалии 09:43
Ученые рассказали, почему стоит чаще готовить еду дома 09:29
Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях 08:55
На Украине назвали "главную ошибку" Зеленского 08:46
В Японии объявлена эвакуация 50 тысяч человек из-за тайфуна "Хагибис" 08:39
Ученые рассказали об опасности медленной ходьбы 08:25
Зеленский: Европа в шоке от поведения Порошенко 08:02
В Госдуме поддержали заявление Крамп-Карренбауэр о "Северном потоке - 2" 07:06
Первой жертвой тайфуна "Хагибис" в Японии стал автомобилист 06:37
При пожаре в Бурятии погибли три взрослых и два ребенка 06:24
Мужчина с ножом ранил четырех посетителей торгового центра в Манчестере 06:19
На Камчатке самолеты Ил-38Н выследили "вражеские" подлодки 06:01
За 8 лет в Сирии уничтожены или разграблены 10 тысяч памятников археологии 05:38
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,1 05:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
12.10.2019 10:35
Рубрика: В мире

В Японии объявили высшую степень угрозы из-за тайфуна "Хагибис"

Текст: Александр Саможнев
Власти Японии объявили максимальный пятый уровень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис", который вечером в субботу должен достичь Токио, информировало национальное метеорологическое управление.

По данным японских метеорологов, максимальный уровень угрозы объявлен в семи префектурах центральной части страны, включая Токио и его окрестности. Местных жителей призывают укрыться в специальных эвакуационных центрах, не дожидаясь распоряжения об обязательной эвакуации. По некоторым оценкам, тайфун вызовет в столице порывы шквального ветра. В общей сложности более пятнадцати миллионов человек готовятся к эвакуации в связи с нештатной ситуацией.

Фото: AP Photo/Kiichiro Sato
В Японии объявлена эвакуация 50 тысяч человек из-за тайфуна "Хагибис"

Между тем один гражданин стал жертвой стихии еще до выхода на сушу, сообщает информационное агентство AFP. "49-летний мужчина был найден в перевернутом мини-грузовике. Его отправили в больницу, где констатировали летальный исход", - рассказал агентству Хироки Яширо, представитель пожарной службы Итихары в Тибе.

Пока же в ожидании рекордных дождей и сильного ветра распоряжение об эвакуации получили порядка 1,6 миллиона человек. Из-за тайфуна в Токио закрыто большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные точки. В связи с угрозой "большого и очень сильного" шторма были отменены 1600 рейсов в аэропортах Японии. Полностью приостановили работу два столичных аэропорта - Ханэда и Нарита. Это касается вылета и прилета как внутренних, так и международных рейсов. Не состоялись также два матча Кубка мира по регби, был нарушен распорядок проведения автогонок Гран-при Формулы-1.

Железнодорожное сообщение и движение метров в Токио также полностью приостановлено, станции закрыты из-за угрозы затопления. Тайфун "Хагибис", ставший девятнадцатым по счету в этом году, движется с юго-востока. Ожидается, что Токио он достигнет к вечеру субботы.

В мире Восточная Азия Япония РГ-Видео РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Госдуме поддержали заявление Крамп-Карренбауэр о "Северном потоке - 2"
Присуждены премии правительства в области науки для молодых ученых
На Украине назвали "главную ошибку" Зеленского
Мужчина с ножом ранил четырех посетителей торгового центра в Манчестере
За 8 лет в Сирии уничтожены или разграблены 10 тысяч памятников археологии