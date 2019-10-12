В Японии объявили высшую степень угрозы из-за тайфуна "Хагибис"

Власти Японии объявили максимальный пятый уровень угрозы в связи с тайфуном "Хагибис", который вечером в субботу должен достичь Токио, информировало национальное метеорологическое управление.

По данным японских метеорологов, максимальный уровень угрозы объявлен в семи префектурах центральной части страны, включая Токио и его окрестности. Местных жителей призывают укрыться в специальных эвакуационных центрах, не дожидаясь распоряжения об обязательной эвакуации. По некоторым оценкам, тайфун вызовет в столице порывы шквального ветра. В общей сложности более пятнадцати миллионов человек готовятся к эвакуации в связи с нештатной ситуацией.

Между тем один гражданин стал жертвой стихии еще до выхода на сушу, сообщает информационное агентство AFP. "49-летний мужчина был найден в перевернутом мини-грузовике. Его отправили в больницу, где констатировали летальный исход", - рассказал агентству Хироки Яширо, представитель пожарной службы Итихары в Тибе.

Пока же в ожидании рекордных дождей и сильного ветра распоряжение об эвакуации получили порядка 1,6 миллиона человек. Из-за тайфуна в Токио закрыто большинство магазинов, ресторанов и аптек, включая круглосуточные точки. В связи с угрозой "большого и очень сильного" шторма были отменены 1600 рейсов в аэропортах Японии. Полностью приостановили работу два столичных аэропорта - Ханэда и Нарита. Это касается вылета и прилета как внутренних, так и международных рейсов. Не состоялись также два матча Кубка мира по регби, был нарушен распорядок проведения автогонок Гран-при Формулы-1.

Железнодорожное сообщение и движение метров в Токио также полностью приостановлено, станции закрыты из-за угрозы затопления. Тайфун "Хагибис", ставший девятнадцатым по счету в этом году, движется с юго-востока. Ожидается, что Токио он достигнет к вечеру субботы.