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Рубрика: В мире

В Японии 45 тысяч домов остались без света из-за тайфуна "Хагибис"

Тайфун "Хагибис" приближается к порту в Кумано, префектура Миэ, Япония, 12 октября 2019 г. Фото: AP Photo/Toru Hanai Тайфун "Хагибис" приближается к порту в Кумано, префектура Миэ, Япония, 12 октября 2019 г. Фото: AP Photo/Toru Hanai
Тайфун "Хагибис" приближается к порту в Кумано, префектура Миэ, Япония, 12 октября 2019 г. Фото: AP Photo/Toru Hanai

В Японии 45 тысяч домов остались без света в трех префектурах из-за приближающегося мощного тайфуна "Хагибис". Уточняется, что в городе Матида, который административно относится к столичной префектуре, обесточены 10 тысяч домов, в префектуре Канагава - 23 тысячи​​​, в префектуре Тиба - около 12 тысяч домов.

Фото: ASSOCIATED PRESS
На Японию обрушится самый мощный за последние 60 лет тайфун

В связи с приближением тайфуна к основному японскому острову Хонсю авиакомпании отменили 1929 рейсов на внутренних и международных направлениях. Железнодорожные компании заявили о прекращении движения поездов в субботу, сообщает РИА Новости.

Национальное метеорологическое управление Японии сравнивает надвигающийся тайфун "Хагибис" с тайфуном "Ида", который в 1958 году унес жизни свыше 1200 человек. В этот раз прогнозируется выпадение рекордного количества осадков, ожидаются оползни и разливы рек. Местных жителей призывают принять надлежащие меры безопасности и не выходить из дома.

Сейчас стихия приближается к Японии с юго-востока со скоростью 25 км в час. Порывы ветра в центральной части тайфуна достигают 65 м/с. Ожидается, что в ночь с субботы на воскресенье непогода достигнет Токио.

В мире Восточная Азия Япония
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