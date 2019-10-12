В Японии стали известны первые жертвы тайфуна "Хагибис"

Специалисты не исключают, что количество пострадавших будет расти. Данные обновляются в режиме реального времени. Местные власти призывают население быть бдительным и без лишней надобности не появляться на улице.

Природная стихия обрушилась на префектуры Тиба, Сайтама, Гумма, Канагава, Яманаси, Нагано и Сидзуока. В некоторых населенных пунктах семи регионов островного государства, в том числе в столичном Токио, объявлен наивысший пятый уровень опасности.

Правительство Японии объявило эвакуацию населения в некоторых регионах. К укрытию в убежищах готовятся около 15 миллионов человек. В ближайшее время на территории Страны восходящего солнца ожидаются мощные ливни, которые неизбежно спровоцируют подтопление территорий, выход рек из берегов и оползни.

Посольство РФ в Японии предупреждает россиян, находящихся на территории архипелага, о надвигающейся опасности на своей странице в Facebook. "Пятый уровень предупреждения об опасности из пяти. Максимальный уровень! Оставайтесь в помещении, если нет угрозы затопления", - написали дипломаты в социальной сети. По информации дипмиссии, в Токио открыли временное убежище для иностранных туристов, оказавшихся в затруднительном положении. "Оно находится в токийском здании Bunka Kaikan в районе Уэно, Тайто-ку, и открыто с часа дня. В субботу до 9 утра в воскресенье, но часы могут меняться в зависимости от тяжести тайфуна", - говорится в сообщении.

Непогода оказала негативное влияние на движение общественного транспорта. Так, полностью приостановили работу столичные аэропорты Нарита и Ханэда. По некоторым маршрутам не ходят скоростные поезда синкансэн, электрички и автобусы.

Организаторы отменили два матча чемпионата мира по регби между сборными Англии и Франции, а также Новой Зеландии и Италии. Наблюдаются перебои в подаче электричества, а также работе телефонной сети и интернета.

В администрации премьер-министра Японии организован кризисный штаб, куда стекается последняя информация о стихии и ее последствиях. Глава правительства Синдзо Абэ дал указание соответствующим министерствам принять все необходимые меры для сохранения жизней людей и минимизации ущерба от тайфуна.