В Нью-Йорке четыре человека погибли при стрельбе

Четыре человека были убиты и трое других серьезно ранены в результате стрельбы на Утика-Авеню в Бруклине в ночь на субботу, сообщает газета New York Post со ссылкой на полицию.

По данным источника издания, стрельба развернулась незадолго до 7 утра после закрытия клуба, который называется Triple A Aces. Заведение позиционирует себя как "частное и социальное арендное помещение".

Четверо граждан погибли на месте происшествия. Трое пострадавших - двое мужчин и женщина - попали больницу округа Кингс и медицинский центр Brookdale University Hospital. Из жизни ничего не угрожает.

В рамках расследования на допрос были доставлены два человека. Полиция рассчитывает получить сведения, что послужило причиной стрельбы.