В Роспотребнадзоре назвали простые способы снизить риск развития рака

Специалисты Роспотребнадзора считают, что выполнение простых рекомендаций позволит примерно на 30 процентов снизить риск заболевания раком.

Соответствующая информация появилась на сайте Роспотребнадзора. Там, в частности, говорится, что зачастую развитие онкозаболеваний связано с неправильным питанием, низким уровнем физической активности, а также курением и употреблением алкоголя.

Специалисты ведомства напоминают, что большое количество красного мяса и изготовленных из него продуктов в рационе человека увеличивают опасность возникновения колоректального рака. Приводятся такие цифры: потребление более 100 граммов мяса в день повышает риск появления опухолей до 17 процентов. Неблагоприятной в этом отношении пищей являются и продукты глубокой переработки, к которым относятся колбасы, наггетсы и пицца.

Повышенный риск возникновения новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках специалисты также связывают с ожирением и избыточной массой тела.

Чтобы снизить опасность развития онкозаболеваний, рекомендуется отказаться от вредных привычек, ограничить употребление красного мяса или заменить его мясом птицы и рыбой, больше употреблять богатых пищевыми волокнами овощей и фруктов. Также отмечается, что в профилактических целях также полезен рыбий жир.