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12.10.2019 10:42
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре назвали простые способы снизить риск развития рака

Текст: Руслан Мельников
Специалисты Роспотребнадзора считают, что выполнение простых рекомендаций позволит примерно на 30 процентов снизить риск заболевания раком.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Соответствующая информация появилась на сайте Роспотребнадзора. Там, в частности, говорится, что зачастую развитие онкозаболеваний связано с неправильным питанием, низким уровнем физической активности, а также курением и употреблением алкоголя.

Фото: iStock
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Специалисты ведомства напоминают, что большое количество красного мяса и изготовленных из него продуктов в рационе человека увеличивают опасность возникновения колоректального рака. Приводятся такие цифры: потребление более 100 граммов мяса в день повышает риск появления опухолей до 17 процентов. Неблагоприятной в этом отношении пищей являются и продукты глубокой переработки, к которым относятся колбасы, наггетсы и пицца.

Повышенный риск возникновения новообразований в пищеводе, толстом кишечнике, молочных железах и почках специалисты также связывают с ожирением и избыточной массой тела.

Чтобы снизить опасность развития онкозаболеваний, рекомендуется отказаться от вредных привычек, ограничить употребление красного мяса или заменить его мясом птицы и рыбой, больше употреблять богатых пищевыми волокнами овощей и фруктов. Также отмечается, что в профилактических целях также полезен рыбий жир.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание Онкология: как победить рак
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