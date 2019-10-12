За 8 лет в Сирии уничтожены или разграблены 10 тысяч памятников археологии

Боевики антиправительственных группировок и "черные копатели" за восемь лет уничтожили или разграбили в Сирии до 10 тысяч памятников археологии. Возраст некоторых из них превышает пять тысяч лет. Об этом заявил глава Генерального департамента древностей и музеев Сирии Махмуд Хамуд.

По его словам, пострадали также телли - невысокие холмы, образовавшиеся на месте древних городов из остатков глинобитных строений и заполняющих их культурных слоев. "Иногда в поисках сокровищ грабители использовали бульдозеры и за предельно короткое время уничтожали многотысячелетние культурные слои", - цитирует РИА Новости Хамуда.

По словам главы дирекции музеев в Управлении культурного наследия и музеев Сирии Мухаммада Назира Авада, почти невозможно оценить объем и стоимость археологических находок, вывезенных нелегальными "копателями" из САР. Украденные ценности оцениваются в "сотни миллионов". Сирийские власти отслеживают появление таких артефактов на черном рынке.