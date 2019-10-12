Вячеслав Володин предложил системные меры против терроризма

Важнейшее условие для эффективной борьбы с терроризмом - формирование единого правового пространства, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин. При этом меры должны быть системными - от создания помех для перемещения боевиков по странам мира до укрепления суверенитета стран-участниц. Ведь только сильные государства могут поставить заслон терроризму и другим ключевым угрозам.

В столице Турции открылась третья Конференция спикеров парламентов по вопросам противодействия терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Странами-участницами этого формата являются Турция, Иран, Пакистан, Афганистан, Китай и Россия.

Борьба с терроризмом актуальна не только для этих государств - в связи с этим Вячеслав Володин призвал расширять сотрудничество, привлекая к разговору коллег из парламентов других стран. Тем более что актуальна проблема "перетекания" преступников из одного государства в другое.

- Недопустимо, когда террористические организации, запрещенные в одних государствах, в других действуют свободно, подчеркнул Володин. - Террористы этим пользуются, чтобы избежать ответственности.

Он призвал создать такие правовые условия, при которых снабжение террористических группировок оружием, материально-финансовыми и кадровыми ресурсами станет невозможным. "Необходима комплексная стратегия пресечения финансовой подпитки террористов за счет наркотрафика", - заявил глава нижней палаты.

Он привел данные ООН, согласно которым ежегодные поставки героина и опиатов из Афганистана только по северному маршруту в страны Центральной Азии и Россию оцениваются в среднем на уровне около 55 тонн. И это всего лишь один процент объема выявленных поставок.

- Совместно мы должны создать законодательную базу противодействия пропаганде терроризма и экстремизма, в том числе в информационном пространстве, - обратился Володин к другим участникам.

Для эффективного решения этого вопроса он призвал опираться на единые международные стандарты. И главное - осуждение терроризма во всех его формах и проявлениях.

Парламенты, кроме того, должны дать свои рекомендации по вопросу информирования о фактах задержания лиц, подозреваемых в причастности к деятельности незаконных вооруженных формирований.

- Актуальная задача - обеспечить спецслужбам и правоохранительным органам наших стран все возможности для контроля над перемещением иностранных террористов-боевиков, - подчеркнул Володин.

Он напомнил, что после завершения антитеррористической операции в Сирии боевики стали возвращаться в свои страны или укрываться в третьих странах.

Страны Конференции должны учитывать опыт, наработанный в Парламентской Ассамблее ОДКБ, считает Володин. Так, Ассамблея уже одобрила модельный закон о противодействии идеям терроризма и экстремизма в информационном пространстве. Поддержаны и рекомендации по признанию организаций террористическими. И, наконец, создана основа для формирования единого списка таких организаций.

Странам-участницам Конференции важно последовать этому примеру, чтобы не оставить террористам "лазеек для ухода от ответственности", призвал Володин.

Чтобы ускорить процесс гармонизации законодательства противодействия терроризму, спикер ГД предложил создать рабочую группы с участием профильных комитетов парламентов.

Важно, что противостоять вызовам со стороны международного терроризма и экстремистских идеологий способны только сильные суверенные государства, подчеркнул Володин. В связи с этим одним из главных вызовов он назвал активизацию попыток иностранного вмешательства во внутренние дела суверенных государств. "Это стало настоящим бичом, мы не можем проходить мимо", - подчеркнул Володин.

В современных реалиях, чтобы нанести ущерб государству, гражданам, организациям зачастую нет необходимости вторгаться на его территорию. Вмешиваться во внутренние дела государств позволяют цифровые технологии. "Поэтому крайне важно обеспечить цифровой суверенитет наших государств, - заявил Володин, - защитить права людей в киберпространстве, их персональные данные". По его словам, необходимо разрабатывать эффективные законодательные решения, которые будут препятствовать возникновению угроз суверенитету и помогать в борьбе с террористами, использующими киберпространство для своих целей.

Хозяин встречи - спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп - также призвал коллег гармонизировать подходы к признанию организаций террористическими. "Мы не должны отличать одну террористическую организацию от другой, - заявил он, - потому что они представляют общую угрозу".

Спикер парламента затронул и актуальную тему операции, которую Турция начала в Сирии. Он призвал западные страны забрать из республики боевиков террористической группировки "ИГ" (запрещена в РФ) и судить их у себя.

"Страны, откуда прибыли эти террористы, прежде всего европейские страны, должны вернуть своих граждан из региона и судить", - заявил Шентоп.

Он добавил, что турецкая операция в Сирии поддерживает международные усилия по обеспечению безопасного и добровольного возвращения сирийских беженцев на родину.

Зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ван Дунмин был среди тех участников саммита, который призвал делиться законодательными наработками в сфере борьбы с терроризмом, перекрыть его финансирование.

- Чтобы искоренить опухоль терроризма, надо действовать так, как учит китайская медицина, - привел образное сравнение он.- Боль можно искоренить, улучшая кровообращение.

Так что нужно работать над региональным сотрудничеством, бороться с протекционизмом, пояснил Ван Дунмин.

В рамках Конференции у Володина запланированы ряд двусторонних встреч с коллегами. А накануне он встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, с которым, в частности, обсудил вопрос формирования комплексного подхода и гармонизации законодательства в борьбе с терроризмом.