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12.10.2019 14:14
Рубрика: Общество

Владимир Мединский открыл школьный музей боевой славы

Текст: Анна Спицына
Сегодня в московской школе N1362 открыт обновленный музей Музей боевой славы второй дивизии Народного ополчения, в церемонии его открытия принял участие министр культуры РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Владимир Мединский пришел открывать обновленный музей в школу, в которой сам учился.

- У Российского военно-исторического общества есть программа методической поддержки школьных музеев, - объяснил он на открытии музея, отметив, что это не первый школьный музей, который РВИО помогает обновлять и делать их более интересными и современными.

Школьные музеи, по мнению Владимира Мединского, это место, где школьники могут прикоснуться к истории страны.

Фото: Алексей Дружинин/ ТАСС
Мединский: За последние шесть лет открылось 170 новых музеев

- Когда мы шли сюда, то шутили, что музей - это, наверное, единственное место, куда можно разрешать сбегать с уроков. Конечно, сбегать с уроков не надо, но можно зайти сюда после уроков, посмотреть и подумать - кому мы обязаны тем, что мы живем, - цитирует министра ТАСС.

Музей появился в школе N1362 (ранее у нее был N434), потому что в ней размещался штаб второй дивизии народного ополчения Сталинского района Москвы. Инициатором создания музея в 1967 году и его бессменным руководителем на протяжении 40 лет была Зоя Евтеева. Материалы для музея помогали собирать ветераны дивизии, учителя и школьники.

В музее можно увидеть довоенные предметы быта, военную амуницию, форму и вооружение.

Справка "РГ"

В первые дни войны в Москве были сформированы 12 дивизий народного ополчения. Вторая стрелковая дивизия насчитывала порядка 12 тыс. человек, ее добровольцы были работниками Московского электрозавода имени Куйбышева, фабрики имени Щербакова, машиностроительных заводов и других.

Дивизия строила оборонительные сооружения на северном участке Можайского укрепрайона. А с октября 1941 года обороняла переправу через Днепр на шоссе Москва - Минск. С 12 на 13 октября 1941 года бойцы дивизии участвовали в знаменитом прорыве из "Вяземского котла". Дивизия понесла при этом такие потери, что была затем расформирована.

Общество История Правительство Минкультуры
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