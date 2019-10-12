Врач рассказала, о чем предупреждает сухая кожа на локтях

Сухая кожа на локтях зачастую свидетельствует о нарушениях в работе организма. Дело в том, что в норме кожа на всем деле должна быть одинаково увлажненной, отметила кандидат медицинских наук дерматолог Ирина Скорогудаева.

Часто сухие локти связаны с избыточным разрастанием рогового слоя эпидермиса - гиперкератозом. Это состояние, например, распространено среди людей, которые по несколько часов в день проводят за столом - работая за компьютером, например.

Кроме того, сухая кожа может выдавать атопический дерматит, вазомоторный ринит, пищевую аллергию.

Среди распространенных причин сухой кожи на локтях также названы эндокринные нарушения (их вызывают прием гормональных препаратов, возрастные изменения или врожденные особенности) и нехватка витаминов, задействованных в построении рогового слоя. Речь о витаминах А, D3, B1, В2, В3 и В6, передает aif.ru.