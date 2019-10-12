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12.10.2019 13:54
Рубрика: Власть

Захарова раскритиковала заявление Латвии о салюте в Москве

Текст: Александр Саможнев
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию латвийского МИД, назвавшего праздничный салют в Москве 13 октября по случаю освобождения Риги от фашистских захватчиков неприемлемым.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По словам Захаровой, Латвия потеряла свой "экономический, военный, гуманитарный суверенитет" из-за размещения в стране сил НАТО и США. "Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов", - добавила она.

Фото: РИА Новости
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Официальный представитель МИД также отметила, что Латвия тратит 2 процента ВВП на размещение сил НАТО в стране. С учетом того, что в НАТО Рига не решает ровным счетом ничего, это можно назвать платой за оккупацию.

Напомним, Рига была освобождена от фашистов 13 октября 1944 года. Освобождение Прибалтики произошло в результате крупной операции, в которой участвовали несколько фронтов. В ходе этого наступления были освобождены Эстония, Латвия и Литва.

Со своей стороны страны Балтии считают, что с 1940 по 1991 годы были якобы оккупированы СССР. Россия как правопреемница СССР категорически не согласна с такой постановкой вопроса. Руководство России неоднократно заявляло, что ни о какой оккупации стран Балтии со стороны СССР не может быть и речи. За годы пребывания в составе Советского Союза прибалтийские республики создали значительный экономический потенциал.

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