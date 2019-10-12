Журналиста "Аль-Арабия" задержали в Турции за освещение операции в Сирии

Арабский журналист был задержан в зоне проведения военной операции "Источник мира" на севере Сирии, сообщает ТАСС.

По данным телеканала "Аль-Арабия", репортер Зейдан Зенглу освещал ход боевых действий и был помещен под арест турецкими властями. Каких-либо комментариев по этому поводу не последовало.

В Турции также арестовали создателя оппозиционного сайта Хакана Демира за критику операции военных. Журналист акцентировал внимание на жертвах среди мирного населения в результате обстрелов населенных пунктов, передает агентство Анадолу.

Между тем турецкие правоохранительные органы информировали, что в общей сложности открыто 78 дел против лиц, которые ведут в интернете "пропаганду" против операции "Источник мира". Наблюдатели рассматривают этот факт как зачистку информационного поля во время боевых действий.