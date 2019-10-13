Актеру Савелию Крамарову 13 октября исполнилось бы 85 лет

Актер Савелий Крамаров полюбился советскому зрителю с самых первых ролей. Его успешная карьера началась с большого дебюта в "Неуловимых мстителях", а фразы Илюхи Верехова разобрали на цитаты: "А вдоль дороги мертвые с косами стоять… И - тишина!". Его любил каждый советский зритель, потому что Крамаров был "своим", все его герои могли бы сойти за человека с соседней улицы. Однако несмотря на всеобщее признание (в 1974 году актеру присвоили звание заслуженного артиста РСФСР), последние десять лет жизни Савелий Крамаров не был удовлетворен своей карьерой. Дурашливая внешность и косоглазие, от которого он все же избавился в США, мешали актеру браться за желанные драматические роли. Он был королем эпизода, но мечтал быть первой скрипкой.

"РГ" собрала любопытные факты об актере.

На Савелии Крамарове с детства висел ярлык "сын врага народа". В 1938 году его отца Виктора Крамарова, сотрудника коллегии адвокатов, арестовали за якобы "участие в меньшевистско-эсерской организации" и осудили на 8 лет, отправили на лесоповал в один из лагерей Алтайского края. После освобождения глава семьи решил остаться в Сибири, так как для него, бывшего политзаключенного, были закрыты крупные города. Крамаров-старший решил подать на развод, чтобы спасти семью от возможных репрессий. Савелий Крамаров собирался проведать отца на летних каникулах, но тот попал во вторую волну массовых арестов меньше, чем через год после освобождения, и умер в ссылке. Спустя годы Савелию Крамарову пришло письмо о реабилитации отца из-за отсутствия состава преступления.

Савелий Крамаров, родившийся в еврейской семье, по паспорту был русским. "Сменить" национальность пришлось случайно. Когда будущий артист пришел получать паспорт, сотрудница отдела отметила: "Что-то ты не очень похож на еврея! Отец и мать евреи, а ты типично русский парень, и внешность у тебя рязанская. Как национальность-то записать?". Крамаров не стал спорить и попросил паспортистку записать, как она считает нужным. С тех пор в паспорте значилось: русский.

После того, как дядя Леопольд Соломонович Волчек - который взял на попечение будущего актера, потерявшего сначала отца, а потом и мать - переехал в Израиль, Савелий Крамаров, подчеркивая свои еврейские корни, стал чаще ходить в синагогу и отказываться от съемок в субботу. Тогда яркая приверженность религии не одобрялась. Постепенно предложений сниматься становилось все меньше, и актер начал задумываться об эмиграции. Однако воссоединиться с Леопольдом Соломоновичем актеру не давала власть, ссылаясь на то, что дядя - не близкий родственник. Кроме того, разрешить Крамарову эмигрировать означало "положить на полку" все 42 фильма с его участием, среди которых и "12 стульев", "Большая перемена", "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Джентльмены удачи". Тогда он принял решение уехать во что бы то ни стало и написал письмо "Как артист артисту" президенту США Рональду Рейгану, которое несколько раз цитировали по радио "Голос Америки".

Вскоре Карамаров переехал в США и из самого узнаваемого комика превратился в одного из многих актеров. Хотя за границу он ехал с определенным настроем: "Дурачки везде нужны. В Америке 44 комических актера. Я буду 45-м". Он не знал английского языка, и это ему очень мешало: в кино ему предлагали в лучшем случае второстепенные роли. И когда ему улыбнулась удача, наметилось серьезное предложение, судьба нанесла Крамарову еще один удар.

Савелий Крамаров страшно боялся онкологических заболеваний: когда ему было 16 лет, от рака скончалась его мать. И потому Крамаров следил за здоровьем - не курил, не выпивал, занимался спортом и соблюдал режим. Даже перешел на сыроедение, которое и сыграло с ним злую шутку. В 1995 году актеру поставили неутешительный диагноз. А через полгода Савелий Крамаров ушел из жизни. Автором памятника на могиле актера, гримерного столика, на котором перемешаны комические и трагические маски, стал Михаил Шемякин. Он пояснял: "Мне бы хотелось, чтобы Савелию на том свете было приятнее от мысли, что я воспринимал его как трагического актера".