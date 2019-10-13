Американский аналог дрона "Охотник" сдуло ветром

Перспективный ударный беспилотник XQ-58A Valkyrie получил повреждения после нештатной посадки на полигоне Юма в Аризоне.

Авария произошла 11 сентября, аппарат выполнял третий полет. При возвращении на землю парашютная система и подушки безопасности XQ-58A сработали некорректно, пишет The Drive со ссылкой на ВВС США. "Сильный ветер у поверхности и неисправность системы мягкой посадки привели к неудаче", - говорится в сообщении командования.

Несмотря на то, что в прошлом году было показано трехстоечное шасси для Valkyrie, летные испытания аппарата проходит при помощи парашюта и надувных подушек, смягчающих удар о землю при посадке. Эта система используется с 70-х годов. О характере полученных дроном повреждений не сообщается, военные отметили лишь, что беспилотник будет отремонтирован и продолжит испытания.

Kratos XQ-58A Valkyrie - прототип недорого разведывательно-ударного беспилотника, предназначенного для работы в паре с истребителем F-35. XQ-58A должен расширять радиолокационное поле самолета, выявлять системы ПВО и по команде пилота истребителя наносить удары по земле. Для этого в его фюзеляже имеются два оружейных отсека на восемь высокоточных бомб. Длина аппарата восеь метров, размах крыла 6,7 м.

В России проходит испытания тяжелый ударный дрон С-70 "Охотник", предназначенный для работы в паре с истребителем Су-57. В конце сентября самолет и дрон выполнили первый совместный полет с отработкой боевых задач.