Боксер Бивол защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Дмитрий Бивол защитил титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе, победив единогласным решением судей доминиканца Ленина Кастильо.

Для Дмитрия Бивола нынешняя защита титула стала шестой по счету - поясом чемпиона мира он владеет с 2017 года. Вообще эту весовую категорию можно смело назвать российской - титулами тут также владеют Сергей Ковалев (WBO) и Артур Бетербиев (IBF).

Первые два раунда боя Бивол присматривался к своему сопернику. Кастильо за счет преимущества в росте удавалось держать россиянина на дистанции. Однако чемпион сумел довольно быстро подобрать ключи к обороне соперника и, начиная с третьего раунда, перевес Бивола стал ощутимым.

В шестом раунде россиянину удалось потрясти соперника ударом справа, и рефери отсчитал нокдаун, однако доминиканец сумел прийти в себя и даже немного активизировался. Бивол быстро пресек все попытки Кастильо перехватить инициативу и спокойно довел бой до победы.

Лучшим показателем преимущества россиянина стала статистика точных ударов. Бивол попал в соперника 198 раз, тогда как Кастильо отметился всего 98-ю точными попаданиями.

Вполне логично, что вердикт судей был ожидаем. Все трое отдали победу россиянину - 120:107 и дважды 119:109.