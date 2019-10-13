Брат Пабло Эскобара отсудил сайт покойного наркобарона

Роберто Де Хесус Эскобар Гавиоия, брат покойного легендарного наркобарона и политика из Колумбии Пабло Эскобара, объявил себя владельцем прав торговой марки "Пабло Эскобар" и отсудил право на его сайт pabloescobar.com, а также выиграл 3 миллиона долларов компенсации. Об этом сообщает новостной портал The next web.

В настоящее время портал находится в разработке, однако Роберто Эскобар обещает уже в 2020 году начать продавать через него огнеметы по 249 долларов штука и другую продукцию, но какую именно, пока неизвестно.

Ранее Роберто Эскобар уже заявлял, что американский изобретатель и бизнесмен Илон Маск украл в 2017 году его идею выпуска "огнеметов для потребительского использования". (Маск действительно выпустил ограниченную серию устройств, которые называются "Не огнемет", всего было продано 20 тысяч штук).

С какой целью можно использовать огнеметы, о которых говорит Роберто Эскобар, не очень понятно. Сам Роберто шутит, что его приспособления нужны "для сжигания денег". Компания Escobar.Inc уже даже выпустила проморолик, на котором модель в белье изящно выпускает струю огня из этого устройства.