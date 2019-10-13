Богослужение было закрытым для широкой публики, в соборе наряду с официальными лицами присутствовали только вдова певца, его дочери, близкие родственники и друзья. Земной путь "чешского соловья" завершился в крематории столичной клиники Мотол.
А накануне, в пятницу, проститься с Готтом могли многие жители Праги. Гроб с телом певца был выставлен во дворце Жофин, со сцены которого не раз звучал волшебный неповторимый голос артиста. И весь день сюда тянулась длинная очередь его поклонников. По оценкам полиции,более трехсот тысяч человек навестили в этот день дворец Жофин. Многие не могли сдержать слез, а венков и цветов, принесенных сюда, оказалось так много, что их впоследствии выставили на площадке в саду Кинских, на другом берегу Влтавы.
С Карелом Готтом прощались в эти дни по всей Чехии. На главных площадях городов и поселков были зажжены тысячи поминальных свечей. С телеэкранов и из радиоприемников звучали песни в исполнении самого популярного артиста за всю историю Чехии и Чехословакии, транслировались записи программ и фильмов с его участием.
Президент Милош Земан сообщил, что певец посмертно будет удостоен высшей государственной награды - ордена Белого Льва первой степени. И власти, и общественные организации обсуждают сейчас, каким образом надо увековечить память Карела Готта.
Не растерялись в эти дни и торговцы сувенирами, которые выбросили на прилавки множество поделок с его изображением. Выпущенные ранее банкноты с портретом артиста номиналом в ноль евро предлагались к продаже за 120 тысяч крон. Влет также шли диски с записями самых популярных песен в исполнении Карела Готта.