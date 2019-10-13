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13.10.2019 12:28
Рубрика: Культура

Вживую уже не услышим

В субботу Чехия простилась со своим любимцем - выдающимся певцом Карелом Готтом
Текст: Владимир Снегирев (Прага)
Этот день, 12 октября, в стране проходил под знаком национального траура, а похоронам придали статус государственных. На заупокойной мессе в кафедральном соборе Св. Витта присутствовали президент Чехии Милош Земан, премьер-министр Андрей Бабиш, глава правительства Словакии Петер Пеллегрини. Мессу служил Пражский архиепископ кардинал Доминик Дука, который сказал, что Карел Готт "прославил Чехию во всем мире".

Богослужение было закрытым для широкой публики, в соборе наряду с официальными лицами присутствовали только вдова певца, его дочери, близкие родственники и друзья. Земной путь "чешского соловья" завершился в крематории столичной клиники Мотол.

А накануне, в пятницу, проститься с Готтом могли многие жители Праги. Гроб с телом певца был выставлен во дворце Жофин, со сцены которого не раз звучал волшебный неповторимый голос артиста. И весь день сюда тянулась длинная очередь его поклонников. По оценкам полиции,более трехсот тысяч человек навестили в этот день дворец Жофин. Многие не могли сдержать слез, а венков и цветов, принесенных сюда, оказалось так много, что их впоследствии выставили на площадке в саду Кинских, на другом берегу Влтавы.

Фото: Валентин Мастюков / ТАСС
"Чешский соловей": Ушел из жизни популярный чешский певец Карел Готт

С Карелом Готтом прощались в эти дни по всей Чехии. На главных площадях городов и поселков были зажжены тысячи поминальных свечей. С телеэкранов и из радиоприемников звучали песни в исполнении самого популярного артиста за всю историю Чехии и Чехословакии, транслировались записи программ и фильмов с его участием.

Президент Милош Земан сообщил, что певец посмертно будет удостоен высшей государственной награды - ордена Белого Льва первой степени. И власти, и общественные организации обсуждают сейчас, каким образом надо увековечить память Карела Готта.

Не растерялись в эти дни и торговцы сувенирами, которые выбросили на прилавки множество поделок с его изображением. Выпущенные ранее банкноты с портретом артиста номиналом в ноль евро предлагались к продаже за 120 тысяч крон. Влет также шли диски с записями самых популярных песен в исполнении Карела Готта.

Культура Музыка Поп-музыка В мире Европа Чехия
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