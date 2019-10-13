Число жертв тайфуна в Японии выросло до 33 человек

По меньшей мере 33 человека погибли в Японии в результате мощного тайфуна "Хагибис". Как сообщило местное информационное агентство "Киодо", еще два десятка человек числятся пропавшими без вести, а около двух сотен получили травмы разной степени тяжести.

В ликвидации последствий стихии принимают участие спасатели и военные - бойцы местных сил самообороны. Из-за обильных осадков, обрушившихся на Страну восходящего солнца в субботу, вышли из берегов многие реки на острове Хонсю.

Наводнения спровоцировали масштабный транспортный коллапс. Временно были закрыты два аэропорта в Токио, отменено множество внутренних рейсов. Ведутся работы по полноценному возобновлению железнодорожного сообщения.