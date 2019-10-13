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13.10.2019 17:25
Рубрика: В мире

Число жертв тайфуна в Японии выросло до 33 человек

Текст: Игорь Дунаевский

По меньшей мере 33 человека погибли в Японии в результате мощного тайфуна "Хагибис". Как сообщило местное информационное агентство "Киодо", еще два десятка человек числятся пропавшими без вести, а около двух сотен получили травмы разной степени тяжести.

Фото: Kyodo/via REUTERS
Очевидец рассказал, как Токио пережил тайфун "Хагибис"

В ликвидации последствий стихии принимают участие спасатели и военные - бойцы местных сил самообороны. Из-за обильных осадков, обрушившихся на Страну восходящего солнца в субботу, вышли из берегов многие реки на острове Хонсю.

Наводнения спровоцировали масштабный транспортный коллапс. Временно были закрыты два аэропорта в Токио, отменено множество внутренних рейсов. Ведутся работы по полноценному возобновлению железнодорожного сообщения.

В мире Восточная Азия Япония
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