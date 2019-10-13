Чижов предложил ЕС подумать о Евразии от Лиссабона до Владивостока

Постпред России при ЕС Владимир Чижов дал Евросоюзу совет, как не оказаться на "заднем дворе" политики. По его мнению, чтобы этого не произошло, Брюссель должен подумать о сотрудничестве с ЕАЕС и над тем, как реализовать концепцию Евразии "Лиссабон-Владивосток".

Дипломат отметил, что это является единственным способом избежать оставления Евросоюза уже в этом веке за бортом мировой экономики и политики. Он добавил, что Брюсселю также нужно перестать строить искусственные барьеры (санкции), передает РИА Новости.

Ране после встречи с главой РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон высказался о "европейской России", а также заявил, что верит в "Европу от Лиссабона до Владивостока.