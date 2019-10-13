Даниил Медведев победил на турнире "Мастерс" в Шанхае

Новости

"Ленинград" дал свой последний концерт в рамках прощального тура 13:07
Путин оценил роль Яр-Рияда в разрешении сирийского кризиса 12:46
Медведев отметил высокое качество продукции российского АПК 12:37
Два бойца из команды Федора Емельяненко победили на турнире Bellator 12:17
Дилеры рассказали о перспективах "драйверской" Lada Granta 12:00
Американский боксер впал в кому после нокаута 11:59
СМИ сообщили о захвате Турцией населенного пункта в сирийской Ракке 11:52
Рига чтит память освободителей от гитлеровского фашизма 11:45
США сократят прием беженцев до исторического минимума 11:33
В Кузбассе погиб байкер, сопровождающий губернатора в поездке 11:18
Что делать, если вы заправились некачественным бензином 11:00
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб человек 10:42
Соцопрос: Американцы одинаково боятся терроризма и массовых расстрелов 10:24
В воскресенье в Москве ожидается сильный ветер 09:07
СМИ рассказали о случайной помощи США экономике России 08:56
Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса 08:54
В Уфе в ДТП с автобусом пострадали 10 человек 08:10
США объяснили причину захода эсминца в Черное море 07:42
CNN: Сирийские курды обратятся за помощью к РФ вместо США 07:29
Курды заявили о ликвидации 75 турецких военных и семи танках 06:36
На Сахалин и Курилы обрушился японский тайфун "Хагибис" 06:06
Девять человек погибли в результате тайфуна в Японии 05:54
Четверо взрослых и ребенок погибли в ДТП в Подмосковье 05:30
Чижов предложил ЕС подумать о Евразии от Лиссабона до Владивостока 05:09
Число погибших в результате тайфуна в Японии выросло до пяти 03:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
13.10.2019 13:29
Рубрика: Спорт

Даниил Медведев победил на турнире "Мастерс" в Шанхае

Текст: Артур Нанян
Даниил Медведев обыграл в финале турнира "Мастерс" в Шанхае немца Александра Зверева - 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.
Фото: REUTERS/Aly Song Фото: REUTERS/Aly Song
Фото: REUTERS/Aly Song

Уже в первом сете Медведев обозначил свое преимущество, дважды взяв чужую подачу. Во второй партии россиянин сходу сделал еще два брейка, и, фактически, решил все вопросы по исходу поединка. К слову, Даниил впервые за пять матчей одолел Зверева.

Фото: AFP
Игорь Андреев рассказал о перспективах наших теннисистов

Медведев взял четвертый титул в сезоне и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Домиником Тимом. При этом до Даниила только Надаль выиграл два "Мастерса" подряд.

Еще один интересный штрих - Медведев побеждает в 18 сетах подряд. В последний раз он уступал партию в финале Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке, в котором проиграл Надалю.

Спорт Теннис Турниры ATP и WTA
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал НАТО инструментом американской политики
СМИ сообщили о захвате Турцией населенного пункта в сирийской Ракке
СМИ рассказали о случайной помощи США экономике России
Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции
CNN: Сирийские курды обратятся за помощью к РФ вместо США