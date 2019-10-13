Даниил Медведев победил на турнире "Мастерс" в Шанхае

Даниил Медведев обыграл в финале турнира "Мастерс" в Шанхае немца Александра Зверева - 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Уже в первом сете Медведев обозначил свое преимущество, дважды взяв чужую подачу. Во второй партии россиянин сходу сделал еще два брейка, и, фактически, решил все вопросы по исходу поединка. К слову, Даниил впервые за пять матчей одолел Зверева.

Медведев взял четвертый титул в сезоне и сравнялся по этому показателю с Рафаэлем Надалем, Новаком Джоковичем и Домиником Тимом. При этом до Даниила только Надаль выиграл два "Мастерса" подряд.

Еще один интересный штрих - Медведев побеждает в 18 сетах подряд. В последний раз он уступал партию в финале Открытого чемпионата США (US Open) в Нью-Йорке, в котором проиграл Надалю.