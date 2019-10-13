Эксперты рассказали, что ищут школьники в интернете

Что ищет ребенок в интернете? Профессор МГУ Галина Солдатова открыла родителям пять секретов.

1. Ваш Петя учится в первом классе и у него есть смартфон? Вам покажется это фантастическим, но он почти наверняка сидит в соцсетях.

По данным исследований ученых факультета психологии МГУ, 92 процента учеников начальной школы имеют смартфоны, а каждый третий младшеклассник сидит в социальных сетях. Такие данные стали известны в ходе опроса, который проводился среди детей и их родителей, живущих в Москве и Подмосковье. Сколько времени тратят дети на Интернет? В будни третья часть опрошенных - до трех часов, две трети - все же не больше часа. А вот в выходные ситуация совсем другая. Половина учеников началки сидит в сети до трех часов. 18 процентов зависают в интернете на 4-5 часов!

- Были дети, которые признались, что проводят онлайн по 6-8 часов и больше, - рассказывает профессор факультета психологии МГУ, член-корреспондент РАО Галина Солдатова.

Правда, надо иметь в виду, что результаты получены по ответам и детей, которые все-таки не могут точно оценить время, и их родителей, которые, уже более объективны в такой оценке.

2. Вы думаете, что интернет-зависимость - это не про вашего ребенка ("Он еще маленький, что с того, что посмотрел по айпаду пару фильмов за день?" или "Он пользуется гаджетами только для уроков, там же электронный дневник"). Так вот, 8 процентов признались, что не могут жить без своего электронного устройства. По 14 процентов ответили : "любимая вещь" и "мой электронный друг". Но все же большая часть школьников оценили свой гаджет как "просто полезную штуку", еще 8 процентов сказали, что ничего особенного гаджет для них не значит.

3. Ваш Петя говорит, что уже полчаса часа ищет в смартфоне задание на завтра по математике? Исследование показало: 38 процентов детей смотрят в сети видеоблоги, 36 процентов общаются в интернете. Есть, конечно, и те, кто действительно ищет в сети полезную для учебы информацию. И таких тоже немало - 30 процентов ищут в сети нужную информацию для занятий, 14 процентов заходят на образовательные порталы. Так что воспринимать интернет как зло и пустое времяпрепровождение не стоит. Главное - найти золотую середину и максимально использовать все возможности, которые дает сеть. Некоторые психологи сравнивают это с известной сказкой про Машу и медведей. Помните, девочке в избушке подошла только одна кроватка, одна ложка, одна миска? Другие были или слишком малы или велики? Так и с интернетом, для каждого ребенка, подростка надо найти золотую середину, рубеж, после которого пользование им может быть губительным.

4. Какие электронные устройства предпочитают современные дети? Ученые МГУ выяснили, что самые любимые устройства у младших школьников - мобильник или смартфон (44 процента назвали их самыми любимыми устройствами), на втором месте - планшет, на третьем - компьютер, телевизору отдают предпочтение только 8 процентов детей, игровой приставке - 6.

5. Что делают дошкольники в Интернете? Смотрят мультики и детские сказки? Ничего подобного! Играют в онлайн и мобильные игры (72 процента), а видео у них только на втором месте.

Исследователи задавали малышам вопрос: "Допустим, тебе разрешили играть с любимыми устройствами без ограничений. Сколько бы ты играл?" "42 процента назвали ответы, близкие к бесконечности: "Двадцать миллионов мультиков", "Два года подряд", - рассказала Галина Солдатова. - Более трети дошкольников считают, что в целом пользуются электронными устройствами мало".