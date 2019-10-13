Европа угрожает полностью прекратить военные поставки Турции

Еще несколько лет назад казалось невероятным, что на Совете Безопасности ООН Россия будет защищать входящее в НАТО государство от угроз в его адрес со стороны союзников по альянсу. Но теперь такое развитие событий уже не выглядит удивительным.

Как утверждают РИА Новости, сославшись на осведомленный источник, Москва помешала Совбезу принять предложенное Вашингтоном заявление для прессы, где осуждалось проведение Турцией операции "Источник мира" против курдских вооруженных формирований. Причем действия Анкары авторы резолюции назвали вторжением. В поддержку документа - за немедленное прекращение турецкой операции - выступили Германия, Франция и Британия. Однако Россия не одобрила прозвучавшие оценки, и заявление для прессы принято не было.

Похоже, Анкара все больше убеждается в том, что "друзья познаются в войне". У турецких властей остается все меньше иллюзий в отношении бывших союзников по североатлантичекому блоку.

"К нам поступают угрозы и справа, и слева, чтобы остановить операцию", - подтвердил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Сначала Нидерланды, а затем Германия и Франция объявили о прекращении военных поставок Анкаре до тех пор, пока та не очистит курдские территории. В ответ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу напомнил в интервью "Дойче велле", что "еще 15 лет назад его страна производила самостоятельно только 20 процентов необходимых для военных нужд товаров, теперь - 70 процентов".

Непонятно, будет ли поднят вопрос о введении общеевропейского эмбарго на поставки вооружений Турции. Свое недовольство проводимой операцией в Европе объясняют высоким риском того, что Старый Свет подвергнется нашествию джихадистов. Сегодня сторонников радикального ислама содержат в лагерях под охраной курдов на севере Сирии. Но это не означает, что, ощутив себя преданными коллективным Западом, курды не снимут охрану лагерей. Тогда террористы получат свободу и смогут проникнуть в Евросоюз, откуда многие из них родом.

Однако свой козырь есть у Турции, чьи политики, не стесняясь, называют европейские институты "лишившимся разума организмом". Позицию Эрдогана одним из первых в Европе поддержал начисто забывший исторические обиды болгарский премьер Бойко Борисов, который призвал Брюссель прекратить нападки на Турцию.

"Брюссель далеко, а турецкая граница рядом, и там находятся около четырех миллионов беженцев. Ни лагеря, ни ограды, никакие другие меры не смогут их остановить, если пойдут сотни тысяч человек", - с горечью констатировал глава болгарского правительства.

С точки зрения инстинкта самосохранения, турецкая операция против курдов, ставящая целью переселение около двух миллионов сирийских беженцев на север Сирии, выглядит спасительной для Евросоюза. Она способна предотвратить новый миграционный кризис, но на эти "мелочи" в Брюсселе почему-то не обращают внимания.

Двойственным остается отношение к действиям Турции со стороны Вашингтона. С одной стороны, в Анкаре не могут равнодушно закрывать глаза на угрозы президента Трампа разрушить турецкую экономику. И не менее конфликтные заявления министра финансов США Стивена Мнучина, предупредившего: американские штрафные меры, если они будут приняты, "коснутся всех людей, связанных с турецкими властями".

В то же время глава Белого дом пишет твиты, которые ставят под сомнение его желание всерьез наказать Анкару. Британская "Дейли телеграф" напоминает слова Трампа о том, что "курды не сражались в Нормандии" и потому Америка не должна прикрывать их от турок. А худшей ошибкой Соединенных Штатов в истории "стало то, что они полезли на Ближний Восток". Некогда привилегированные союзники Вашингтона не понимают, чего на самом деле хочет Трамп и, как следствие, больше не могут передать этот "царственный импульс" по цепочке дальше, уже своим союзникам. Отсюда - европейские обиды.

По мнению "Дейли телеграф", нынешняя ситуация не плод "безумия Трампа", а результат электоральных опросов в США. А они говорят о том, что американские избиратели - и республиканцы, и демократы - недовольны тем, что их страна потратила слишком много крови и денег, безуспешно пытаясь решать мировые проблемы. Причем военные инициативы Джорджа Буша-младшего большинство американцев сегодня считают "позорным провалом".

С началом турецкой операции "Источник мира" в международных отношениях произошло то, что постоянный представитель Британии при ООН Карен Пирс горестно описала следующим образом: теперь "существует агрессивная Россия, напористый Китай и замкнувшаяся на себе Америка".

Желание отдельных лидеров Европы демонстративно самоутверждаться, давая резкие оценки турецкой операции против курдов, выглядит рискованной, непоследовательной затеей: без американской военной и финансовой поддержки Старый Свет не имеет ни малейших шансов остановить Анкару.

Однако публично признать этот факт у европейских руководителей не хватает смелости. Это отчетливо понимает Трамп, заставляющий партнеров в Евросоюзе безуспешно гадать, что дальше предпримет Белый дом. Но это отлично понимает и Эрдоган. Достаточно вспомнить его пренебрежительно-наплевательское: "Эй, Евросоюз, очнись! Я повторяю: если вы вздумаете преподносить нашу операцию как вторжение, мы поступим просто: откроем двери, и 3,6 миллиона человек придут к вам".