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13.10.2019 16:56
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Глобальный рынок оценил договоренности Китая и США

"Важной договоренностью" назвали в Пекине итоги завершившегося 11 октября в Вашингтоне очередного раунда американо-китайских торговых переговоров. Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", был достигнут ряд соглашений в сельском хозяйстве, защите прав интеллектуальной собственности, валютной политике, финансовых услугах, расширении сотрудничества в области торговли, урегулировании споров и обмене технологиями.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая. Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Глобальный рынок отреагировал на это сообщение ростом котировок. Это свидетельствует о том, что нормализация экономических отношений между Китаем и США идет на пользу не только двум странам, но и всему миру. Результаты нынешнего раунда переговоров превзошли ожидания. Это дает надежду на то, что Китай и США поэтапно достигнут всеобъемлющего соглашения.

Американо-китайским торговым трениям уже 18 месяцев. В процессе переговоров было много трудностей и перипетий, и обе стороны постепенно приходят к осознанию, что контроль над разногласиями и расширение сотрудничества на основе взаимной выгоды - реальный и эффективный метод для разрешения проблем.

Нетрудно заметить, что стороны достигли прогресса в областях, где больше общих интересов двух стран. Речь, прежде всего, идет о сельском хозяйстве. Китай является крупнейшим импортером сельскохозяйственных продуктов в мире, США - крупнейшим экспортером. Американо-китайское сотрудничество в этой области отличается значительной взаимодополняемостью. Китай готов импортировать из США все больше свинины и соевых бобов, что крайне интересно американским фермерам.

К тому же, именно поставки сельхозпродукции способны значительно сократить американский дефицит в торговле с КНР. Несомненно, что при торговле товарами важное значение имеет определение валютных курсов. Официальный Пекин многократно заявлял, что китайская сторона твердо выступает за систему формирования валютных курсов на основе рынка, против обесценивания конкурентского характера. Китай никогда не рассматривает валютные курсы как весовые гири в переговорах. Это понимают и в Вашингтоне.

Оглядываясь назад, становится понятно: в течение 40 лет после установления дипотношений между Китаем и США в двухстороннем сотрудничестве были невзгоды и препятствия, но именно конструктивное взаимодействие всегда выходило на первое место. Ни Китай, ни США не могут развиваться без сотрудничества. Противостояние ведет лишь к потерям, а сотрудничество является лучшим выбором и для обеих сторон.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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