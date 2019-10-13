В Континентальной хоккейной лиге были сыграны очередные поединки регулярного чемпионата. Московское "Динамо" на своем льду одержало победу над "Автомобилистом". Встреча завершилась со счетом 6:3.

В первом периоде преимущество было на стороне гостей. Голы на свой счет записали Александр Кучерявенко и Ефим Гуркин.

Во втором периоде москвичи нанесли 24 броска в створ ворот соперника и сумели отыграться благодаря точным ударам Микса Индрашиса и Егора Зайцева.

Брукс Мэйсек смог вывести гостей вперед, реализовав большинство. Однако голы нападающих хозяев Ивана Игумнова, Дмитрия Яшкина (дубль) и Игоря Полыгалова поставили финальную точку в результате встречи.

"Динамо" прервало серию из двух поражений, екатеринбуржцы проиграли второй матч кряду. Стоит также отметить, что для голкипера "бело-голубых" Александра Еременко этот матч стал юбилейным - он 400-й раз вышел на лед в форме московского "Динамо".

До него эту гроссмейстерскую отметку в отечественном хоккее преодолели только четыре голкипера: Виктор Коноваленко за горьковское "Торпедо", Владислав Третьяк за московское ЦСКА, Юрий Шундров за киевский "Сокол" и Василий Кошечкин за магнитогорский "Металлург".

До Александра Еременко гроссмейстерскую отметку в 400 матчей за один клуб в истории нашего хоккея смогли преодолеть только четыре голкипера

Комментируя итоги матча, главный тренер ХК "Динамо" Владимир Крикунов отметил, что доволен тем, как его команда смогла собраться по ходу встречи:

- Мы откровенно проспали начало игры, побежали забивать и пропустили. Но ребята молодцы, терпели. Еременко играл первую игру после большого перерыва. Хорошо, что во втором периоде сравняли. Парни были настроены и продолжали атаковать. Мы были посвежее, но это логично. Когда четвертый гол забили - стало полегче, и смогли на кураже забить еще.

Продолжает лихорадить столичный "Спартак". Москвичи на своей площадке в "Парке Легенд", при зрительском аншлаге, потерпели обидное поражение от "Амура" - 1:2.

Счет в матче на 35-й минуте открыл форвард гостей Томаш Зогорна, для которого этот матч стал 250-м в КХЛ.

Хозяева льда ответили на его гол точным броском Мартиньша Карсумса. Овертайм победителя не выявил, и судьба игры решалась в серии буллитов.

Автором победного броска стал нападающий "тигров" Игорь Руденков.

К слову, это первое поражение "красно-белых" от "Амура" в домашнем матче с 13 ноября 2009 года.

Кстати

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забил четвертый гол в сезоне во время матча регулярного чемпионата НХЛ с "Далласом" (4:1).

Форвард отправил шайбу в пустые ворота в концовке встречи.

После этой игры россиянин вышел на чистое третье место в лиге по голам в пустые ворота (34), обогнав Марио Лемье (33).

Лучшими по этому показателю являются Уэйн Гретцки (56 голов) и Мариан Госса (40 шайб).

"Вашингтон" одержал первую победу после трех поражений. В следующем матче 15 октября "столичные" дома сыграют с "Колорадо".