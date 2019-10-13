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13.10.2019 14:40
Рубрика: Общество

Греческую церковь может ждать раскол

Текст: Елена Яковлева

Группа греческих митрополитов, выступивших на внеочередном архиерейском соборе Элладской православной церкви против принятия решения по вопросу об автокефалии "новой церкви" Украины, готовит письмо о сложившейся ситуации.

"Прежде всего, официального решения о признании (автокефалии Украины) не принято, - прокомментировал агентству РИА Новости источник в церковных кругах. - Более десяти митрополитов требовали отложить обсуждение до подходящего времени. Были не согласны митрополиты Пирейский, Каристийский, Илийский, Кесарианийский, Кифирский, Месогейский, Дриинупольский, Этолийский, Ново-Смирнинский, Керкирский. Они также требовали открытого и поименного голосования".

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По словам церковного эксперта, помимо этих десяти митрополитов есть и другие несогласные, которые выступили на соборе и требовали внести их мнение в сообщение, чего архиепископ не сделал.

Известно, что завтра или во вторник появится общее заявление греческих митрополитов, которые выступают против решения собора (за 12-15 подписями).

Церковные эксперты уточняют очень важные по смыслу детали.

Есть еще один-два греческих митрополита, которые хотят признания автокефалии, но отнюдь не для раскольнической структуры ПЦУ, а для канонической церкви московского патриархата во главе с митрополитом Онуфрием.

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Известно также, что митрополиты хотели отложить обсуждение и провести внеочередной архиерейский собор в течение трёх дней. В частности, было предложение митрополита Кесарианийского Даниила провести трехдневный собор, чтобы проанализировать тему и проголосовать за официальную позицию церкви.

Есть предположения, что за позицией определенных иерархов Греческой церкви, например, митрополитов Димитриадского, Мессинийского, Навпактского, выступивших за признание автокефалии, скрывается желание занять архиепископский трон.

По мнению церковного эксперта Русской церкви, признание автокефалии "новой церкви" Украины приведёт к расколу и в самой Греческой церкви.

Фото: пресс-служба СПЦ.
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Он выразил твёрдую надежду, что глава Элладской церкви митрополит Иероним не будет упоминать главу созданной из раскольников ПЦУ Епифания (Думенко) в случае совместной литургии с константинопольским патриархом во время визита в Салоники и на Афон 17-21 октября.

Если в Греческой церкви начнут поминать Епифания, это, по словам эксперта, "будет первым расколом". Ни в какой из поместных православных церквей его не признают и не поминают на литургии как главу церкви.

"Раскол в Греческой церкви означает очень много проблем. Мы можем говорить о новом геополитическом положении. Это нарушит баланс в регионе. Это не просто церковная проблема", - уверен он.

Греческая церковь вступает в большие перипетии. Ситуация критическая.

Общество Религия
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