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13.10.2019 23:25
Рубрика: Спорт

Бросок пошел

"Химки" во главе с Алексеем Шведом продолжили победную серию матчей в Евролиге
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(7988)
Подмосковные "Химки" на своем паркете обыграли "Басконию" в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча завершилась со счетом 79:76.
Алексей Швед в который раз проявил свои лидерские качества и помог "Химкам" победить. Фото: РИА Новости Алексей Швед в который раз проявил свои лидерские качества и помог "Химкам" победить. Фото: РИА Новости
Алексей Швед в который раз проявил свои лидерские качества и помог "Химкам" победить. Фото: РИА Новости

Самым результативным в составе хозяев стал разыгрывающий Алексей Швед, завершивший игру с 21 очком и 8 передачами. Еще 18 очков набрал форвард Янис Тимма. Джереми Эванс отметился 17 очками и 6 подборами.

Фото: Михаил Синицын.
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Отметим, что для команды Римаса Куртинайтиса это уже вторая победа на старте престижнейшего турнира.

После поединка центровой "Химок" Девин Букер рассказал журналистам, что в заключительной четверти пришлось немного "помучиться":

- Соперник расслабился и стал играть свободно. Хорошо, что мы смогли найти способ, как одержать победу, и в этом матче мы это сделали. Думаю, ключевыми моментами стали наша энергия, настрой и желание. Мы хотели победить больше, чем соперник.

В свою очередь, главный тренер "Химок" Римас Куртинайтис не скрывал радости от результата:

- На мой взгляд, это была отличная победа. Рад, что мы сыграли хорошо, может быть, за исключением первой и второй четвертей. Тем не менее мы все время вели в счете и сумели сохранить нужный результат. Мы обыграли очень сильную команду.

Какие есть проблемы? В данный момент нам не хватает скамейки. Ситуация такова, что мы играем с одним реальным разыгрывающим, это Слава Зайцев, поэтому приходится "мучить" Лешу Шведа по 30 минут, как и Дайриса Бертанса, хотя это не его работа. Бертанс - хороший забивающий, быстрый атакующий игрок, но не тот, кто руководит командой и выводит мяч против прессинга. Возможно, из-за этого мы сделали больше потерь, чем обычно.

Конечно, мне хотелось бы, чтобы мы сыграли солиднее в концовке, потому что пока не знаем, что будет в конце регулярного чемпионата. Подобная ситуация была и в матче с "Маккаби", когда в самом конце они "отбили" три очка, сегодня мы не защитились и пропустили пять очков подряд. Для меня важна победа с разницей, но пока не будем гадать: если так будем играть, то считать эту разницу, возможно, и не понадобится, хотя кто знает.

УНИКС выиграл матч баскетбольного Еврокубка

Также господин Куртинайтис рассказал журналистам о сроках восстановления центрового подмосковной команды Тимофея Мозгова:

- Вопрос о сроках возвращения Мозгова больше к докторам. Я не лезу в эти вопросы. Сроки не очень ясны, но прогресс у Тимофея большой по сравнению с весной. Он бегает индивидуально, много занимается в зале со штангой. Два дня назад Мозгов играл на тренировке один на один. Пока он не может играть в полную силу, но мастерства у него больше чем достаточно. Когда он сможет перебежать всю площадку туда-обратно, мы попробуем его поставить. Люди, которые интересуются баскетболом, помнят хорошие примеры, когда игроки возвращались. Например, Арвидас Сабонис играл после двух операций на ахилле. Он играл еще 15 лет, из них 10 в НБА. Он не был таким быстрым, как в молодости, но мастерство осталось. Так же и с Мозговым, нам достаточно того мастерства, которое он приобрел, играя в НБА. Просто надо, чтобы ушли боли из колена. Я с нетерпением жду Тимофея.

Порадовали своих поклонников действующие чемпионы Евролиги из ЦСКА. Армейцы победили в первом домашнем матче нового сезона. Под натиском москвичей не устояла ЦСКА "Бавария" - 79:68.

"Мы были лучшей командой. Мне понравилось отношение к делу, то, как команда осознала многие вещи по итогам предыдущих матчей. Моя команда доминировала на обеих половинах. Не надо забывать, что "Бавария" - амбициозный коллектив, который обладает талантом и опытом. Мы сделали 16 подборов на чужом щите, 40 подборов всего. У нас были провальные моменты, но это нормально для новой команды. От игры к игре будем наращивать связи, а это был только один шаг в марафоне. В этом смысле порадовало, что во второй четверти, когда стартовая пятерка была на скамейке, мы не сбавили темп и нарастили преимущество до 14 очков, постоянно владели инициативой. Надеюсь, болельщикам понравилось, как команда боролась", - подвел итоги встречи главный тренер "красно-синих" Димитрис Итудис.

Фото: Михаил Синицын/РГ
ЦСКА уступил "Зениту" в домашнем матче

А вот петербургский "Зенит" никак не может найти ключ к успеху в Евролиге. Питерцы в домашнем поединке уступили "Барселоне" - 63:87.

Самым результативным в составе хозяев стал Евгений Воронов, набравший 10 очков.

У "Барселоны" 24 очка настрелял защитник Кайл Курич. Никола Миротич оформил дабл-дабл (17 очков и 10 подборов).

Единая лига

"Астана" одержала победу над "Локомотивом-Кубань" в регулярном чемпионате Единой лиги - 90:88.

Клуб из Краснодара вышел вперед в счете в концовке первой четверти и лидировал вплоть до конца игры. Максимальное преимущество "Локомотива" по ходу встречи достигало 14 очков. Однако в концовке хозяевам удалось перевернуть исход матча в свою пользу.

Наиболее результативным игроком в составе "Астаны" стал форвард Коти Кларк, набравший 26 очков и сделавший 5 подборов. 24 очка в активе Малколма Хилла, еще 21 очко заработал для "Астаны" сербский центровой Душан Ристич, также сделавший 9 подборов. Защитник Джеремайя Хилл 16 раз ассистировал партнерам.

У "Локомотива-Кубань" 16 очков набрал американский защитник Уилл Каммингс.

"Астана" занимает четвертое место в турнирной таблице с одной победой и одним поражением в активе. 20 октября команда на выезде сыграет с "Химками".

В еще одном поединке игрового дня "Калев" на своем паркете добился победы над УНИКСом - 85:63.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Айгарс Шкеле, набравший 15 очков.

Стартует сезон в мужской Суперлиге-1

По 14 очков в копилку команды добавили Кайл Виналес и Кристьян Кангур.

У казанцев по 10 очков набрали Валерий Лиходей, Алекс Таюс и Джамар Смит.

Для эстонской команды это вторая победа в текущем розыгрыше турнира. УНИКС потерпел первое поражение в Единой лиге.

В следующем туре "Калев" дома сыграет с "Зенитом", а УНИКС сойдется с "Локомотивом" в Краснодаре.

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