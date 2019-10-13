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13.10.2019 23:40
Рубрика: Спорт

Недотерпели

Испанцы упустили победу в матче с Норвегией на последних минутах
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(7988)
Отборочный цикл Евро-2020 вступает в решающую фазу. Первыми в финальную стадию турнира пробились бельгийцы и итальянцы.
Игра с Норвегией стала 168-й за сборную для Серхио Рамоса. Он стал рекордсменом своей команды по этому показателю. Фото: EPA Игра с Норвегией стала 168-й за сборную для Серхио Рамоса. Он стал рекордсменом своей команды по этому показателю. Фото: EPA
Игра с Норвегией стала 168-й за сборную для Серхио Рамоса. Он стал рекордсменом своей команды по этому показателю. Фото: EPA

К ним на минувших выходных могли присоединиться и испанцы, но они свой шанс упустили. В гостевом матче с Норвегией "красная фурия" вела 1:0 до последних минут, пока Джошуа Кинг с пенальти не установил окончательный счет - 1:1.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Эта ничья вряд ли помешает Испании решить вопросы по выходу на Евро. Для этого команде достаточно одержать в оставшихся трех встречах хотя бы одну победу. Тем не менее после матча в Осло футболисты "красной фурии" были очень огорчены результатом.

Исключением не стал даже Серхио Рамос, который навсегда запомнит этот поединок с Норвегией. Выйдя на поле, Рамос стал рекордсменом своей сборной по числу матчей, обойдя бывшего одноклубника по мадридскому "Реалу" Икера Касильяса. Теперь в активе Серхио 168 встреч за национальную команду.

- Личные достижения всегда играют второстепенную роль. Я бы с радостью обменял этот рекорд на победу, - признался Рамос. - Не представляете, как обидно в такой ситуации упустить три очка. С другой стороны, сложно играть против команды, которая понимает, что в случае поражения скорее всего выйдет из борьбы за путевку на Евро. Норвегия знала, как оказать на нас давление в последние минуты.

Добавим, что в матче с Норвегией прервалась 14-матчевая победная серия испанской сборной в отборе к чемпионатам Европы.

Еще более неожиданный результат был зафиксирован в Праге, где Чехия принимала Англию. Уступая в счете, хозяева сенсационно выиграли - 2:1. Для англичан это поражение стало первым за последние десять лет в квалификациях к чемпионатам Европы и мира.

Прервалась серия из 14 победных матчей национальной сборной Испании в квалификации Евро

- Начало матча получилось идеальным. Мы открыли счет и владели инициативой. Но затем мы стали неаккуратно действовать с мячом, двигались не так, как хотелось бы. Отсюда и результат, - полагает капитан английской сборной Гарри Кейн. - Во второй половине нам удалось прибавить. У нас были моменты. Жаль, не повезло. Это небольшой тревожный сигнал для нас.

Впрочем, как и в случае с испанцами, вряд ли эта осечка сильно повлияет на шансы "львов" на выход в финальную стадию Евро. Они продолжают лидировать в своей группе и чувствуют себя, в общем, комфортно. В активе англичан и чехов по 12 очков, но при этом у Гарри Кейна и компании на один матч меньше.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Кипр - Россия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020

Четвертую победу подряд в отборе к Евро-2020 одержали действующие чемпионы мира французы. "Трехцветные" обыграли с минимальным счетом на выезде Исландию (1:0) благодаря голу с пенальти форварда лондонского "Челси" Оливье Жиру. В группе Н у Франции и Турции, которые встретятся сегодня на знаменитом "Стад де Франс", по 18 очков. На третьей строчке расположились исландцы, отстающие от лидеров на шесть баллов.

Отчаянная борьба за выход на Евро-2020 развернулась в группе D. Благодаря победе над Швейцарией (1:0) свои позиции упрочили датчане. Они делят лидерство с Ирландией. В активе этих команд по 12 очков. А вот Швейцария набрала пока лишь восемь баллов и рискует остаться без Евро.

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