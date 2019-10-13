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13.10.2019 12:14
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Исследование: уменьшить симптомы депрессии можно за три недели

Текст: Наталья Панасенко
Изменение рациона питания, а именно отказ от обработанных продуктов, газированных напитков, шоколада, конфет и жареных продуктов на вынос значительно уменьшает симптомы депрессии. Таков результат исследования, опубликованного в журнале PLOS ONE.
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Тот факт, что здоровое питание и спорт снижают риск возникновения депрессии, давно известен медицине. Независимые исследования показали: физическая активность на 25% снижает риск, диета - на 11%.

Отталкиваясь от этих данных, ученые австралийского университета Маккэри предположили: изменение диеты может смягчить течение заболевания у пациентов, которые уже страдают от депрессии.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, они провели исследование, в котором участвовали 76 студентов в возрасте от 17 до 35 лет. У всех добровольцев были характерные симптомы умеренной депрессии, и все они употребляли пищу с большим количеством жира и сахара, а также продукты с высокой степенью промышленной обработки. Выбор этой возрастной группы был обусловлен тем, что молодые люди часто страдают от депрессии, и именно на этом этапе жизни решающее значение имеют правильное питание и здоровый образ жизни.

Волонтеров разделили на две группы. Участники первой группы продолжали вести привычный образ жизни, а вторая группа с помощью диетолога перешла на средиземноморскую диету: каждый день в меню были пять порций овощей, две-три порции фруктов. И обязательно - качественный белок: рыба, тофу, молочные продукты и яйца, а также цельные зерна, оливковое масло, орехи. Кроме того, участники отказались от употребления простых углеводов, безалкогольных газированных напитков и продуктов с высоким содержанием сахара или жира.

Фото: iStock
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Чтобы у участников эксперимента не появился соблазн покупать некачественные продукты из желания сэкономить, им была предоставлена дорогая еда. Кроме того, в конце исследования им пообещали награду за участие в исследовании. Затем испытуемых еженедельно опрашивали о состоянии их здоровья. Через 21 день, которых, по мнению ученых, вполне достаточно для изменения привычек питания и контроля физических данных, обе группы были обследованы с помощью психических, когнитивных и медицинских тестов.

Результат тестов показал: у тех участников, которые в течение трех недель строго следовали предписанной диете, значительно уменьшились депрессивные симптомы.

А через три месяца они показали большую стрессоустойчивость и стабильное психическое состояние по сравнению с началом исследования.

Однако ученые подчеркивают: хотя здоровая диета может помочь в лечении депрессии, она ни в коем случае не заменяет психотерапию или медикаментозное лечение.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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