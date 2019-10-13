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13.10.2019 14:10
Рубрика: Общество

Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости

Текст: Нива Миракян (Рим)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Итальянские эксперты рассказали, как уберечь организм от преждевременно старения. По их мнению, первостепенную роль в сохранении молодости играет питание человека.

Фото: iStock
Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса

Согласно статистике, женщины в Италии живут в среднем до 85 лет, тогда как возраст мужчин не превышает 81 год. Специалисты решили выяснить, что позволяет итальянским синьорам жить выглядеть лучше других представительниц прекрасного пола во всем мире.

Оказалось, что итальянки питаются намного лучше и качественнее, получают достаточное количество белка, витамина А, фолиевой кислоты и витамина С, а также употребляют больше овощей, обладающих антиоксидантными свойствами.

А еще жительницы Апеннин пьют меньше алкоголя, почти не курят, не употребляют сладкие газированные напитки, а также предпочитают готовить пищу самостоятельно из качественных и проверенных продуктов.

Для тех, кто стремится противодействовать преждевременному старению организма, диетологи советуют ввести в ежедневное меню 1,1 г белка, получаемого из мяса или рыбы. Это поможет обеспечить достаточную мышечную массу. Рекомендуется также употреблять больше зелени и зеленых листовых овощей (в них находится фолиевая кислота), молочных продуктов, которые позволяют обеспечить организм антиоксидантами, аминокислотами и кальцием.

Фото: iStock
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Эксперты также настойчиво призывают не пренебрегать завтраком. По их мнению, он должен выглядеть следующим образом:

- свежевыжатый сок из красного грейпфрута,

- 10 орехов, предпочтительно миндаля,

Этот нехитрый рацион позволит получить организму необходимую дозу витамина С, омеги 3, минеральных солей, кальция и антиоксидантов.

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