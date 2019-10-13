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13.10.2019 22:25
Рубрика: В мире

Министерство бескультурья

Кобзон, Табаков, Говорухин по-прежнему "невъездные" на Украину
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск № 230(7988)
Министерство культуры, молодежи и спорта Украины пополнило в конце недели "перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины" еще четырьмя российскими актерами, игравшими в фильме "Ополченочка". При этом в новой редакции списка (первый вариант был опубликован 8 августа 2015 года и постоянно пополняется. - Прим. "РГ") остаются внесенные туда ранее и уже ушедшие из жизни Иосиф Кобзон, Олег Табаков, Станислав Говорухин.

Ситуация изобилует смыслами: здесь можно увидеть и признание украинскими националистами их заслуг перед русской и мировой культурой - а в перечне хватает иностранных артистов, и страх перед ними даже мертвыми, по-прежнему представляющими угрозу торжествующему на Украине бескультурью.

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"В СБУ для минкульта составили список лиц, угрожающих безопасности Украины. Бабкина, Лунгин, Ярмольник, Кустурица, Гафт, Депардье. Всего 151 фамилия. Есть и Кобзон. Иосиф Давыдович Кобзон. Он этих культурно-безопасных и с того света сумел достать", - прокомментировала в своем Facebook этот казус официальный представитель МИД Мария Захарова.

Ситуация изобилует смыслами

Впрочем, наиболее вероятным, с поправкой на украинские реалии, представляется именно бескультурье чиновников украинского минкульта, находящегося в стадии реорганизации, и их наплевательское отношение к своим обязанностям. Дело в том, что в августе министерство культуры объединили с министерством спорта, и, по словам возглавившего новую структуру телевизионного продюсера Владимира Бородянского, полноценно она начнет работать не раньше февраля. И действительно, на сайте министерства, где вывешен список, до сих пор нет упоминания о новом министре. Возможно, хотя бы к февралю Владимир Бородянский возьмет наконец бразды правления украинской культурой и отредактирует неактуальный перечень. Тем более что в бытность его ген. директором украинского телеканала СТБ, именно за счет советской киноклассики и документальных сюжетов о тех же Табакове, Кобзоне и Говорухине, создавался его рейтинг.

Прямая речь

Лев Лещенко, певец, народный артист России:

- Я ничему не удивляюсь. В свое время мы, артисты, написали письмо в поддержку возвращения Крыма в состав России. Кажется, нас было 480 человек, и все в этот список попали. Хотя я просто высказал свое мнение и никакого ущерба Украине не нанес. У меня дружеское отношение к этому государству, там остались родные, близкие. Да и сам я в детстве год прожил в поселке Язык под городом Сумы, где мой дед работал бухгалтером на сахарном заводе. Есть десятки людей, с которыми я общался на Украине, а теперь не могу. Потому что если позвоню им, то могу тем самым подставить: местные националисты начнут обвинять чуть ли не в предательстве. Вместо того чтобы искать точки соприкосновения и компромисс, они третируют людей. "Правый сектор" (организация, запрещенная в России. - Прим. ред.) охотно приезжает разбираться с теми, кто с ними не согласен. Вот и разведение сил в Донбассе снова сорвали... При этом "неформальные объединения", которые творят что хотят, не государственные службы и не наделены никакими официальными полномочиями. Но они не дают выполнять международные соглашения, мешают отвести войска от линии разграничения. Это же абсурд. Но работы нет, вот и кормятся на националистических идеях...

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Что делать в такой ситуации нам, артистам? Поехать туда мы не можем, с друзьями своими там общаться не можем, ради их же безопасности. Хотя я помню, как еще до майдана пел в Киеве на День Победы. Да там полно людей, которые разделяют нашу точку зрения. Но им даже не дают возможности ее высказать. А если кто-то имеет свое мнение, то его сразу же называют врагом народа... И этот список - явление того же порядка. Чему уж удивляться?!

Когда вся эта волна агрессии схлынет? Не знаю. Конечно, у каждого государства есть своя пропаганда, и у нас она тоже есть, да и у любой страны. Но сейчас с Украины идет все больше агрессии, в том числе и от молодежи. В нашей провинции во время гастролей с кем ни поговоришь, все по-прежнему считают украинцев братским народом. Вот и в Международном молодежном фестивале-конкурсе "Русский бас", который мы сейчас проводим (организатор - Культурный фонд Льва Лещенко. - Прим. ред.), среди финалистов есть и русские, и кореец, и белорус, и украинец. Все замечательно общаются, поддерживают друг друга.

Ситуация пока патовая. И только время, может быть, расставит все на свои места...

Записал Александр Алексеев

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