Новости

Mazda CX-9 и Hyundai Santa Fe. Сравнительный тест семейных кроссоверов 15:26
Крупнейшее в истории судно "протиснулось" через Коринфский канал 15:19
Брат Пабло Эскобара отсудил сайт покойного наркобарона 15:06
Путин передал слова поддержки близким погибших от тайфуна в Японии 15:02
"Ушел настоящий герой": гитарист Queen почтил память Алексея Леонова 14:55
Греческую церковь может ждать раскол 14:40
Вильфанд рассказал о наступлении периода предзимья 14:14
Итальянские диетологи раскрыли секрет вечной молодости 14:10
"Ленинград" дал свой последний концерт в рамках прощального тура 13:07
Путин оценил роль Яр-Рияда в разрешении сирийского кризиса 12:46
Медведев отметил высокое качество продукции российского АПК 12:37
Два бойца из команды Федора Емельяненко победили на турнире Bellator 12:17
Дилеры рассказали о перспективах "драйверской" Lada Granta 12:00
Американский боксер впал в кому после нокаута 11:59
СМИ сообщили о захвате Турцией населенного пункта в сирийской Ракке 11:52
Рига чтит память освободителей от гитлеровского фашизма 11:45
США сократят прием беженцев до исторического минимума 11:33
В Кузбассе погиб байкер, сопровождающий губернатора в поездке 11:18
Что делать, если вы заправились некачественным бензином 11:00
В ДТП на трассе "Таврида" в Крыму погиб человек 10:42
Соцопрос: Американцы одинаково боятся терроризма и массовых расстрелов 10:24
В воскресенье в Москве ожидается сильный ветер 09:07
СМИ рассказали о случайной помощи США экономике России 08:56
Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса 08:54
В Уфе в ДТП с автобусом пострадали 10 человек 08:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
Каждая его минута стала по-настоящему звездной: умер космонавт Алексей Леонов
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
13.10.2019 15:19
Рубрика: В мире

Крупнейшее в истории судно "протиснулось" через Коринфский канал

Текст: Александр Гасюк

Своеобразный мировой рекорд установил круизный лайнер, в буквальном смысле протиснувшийся через Коринфский канал в Греции, сообщили местные СМИ.

Судно Braemar шириной от борта до борта в 22,5 метра и водоизмещением более 24 тысяч тонн умудрилось пройти по каналу, максимальная ширина которого составляет всего 25 метров.

Фото: Instituto Balear de Estudios en Arqueologia Maritima
На дне моря найден римский корабль с хорошо сохранившимся грузом

Сообщается, что во время данного прохода на борту лайнера находилось 929 пассажиров. А по своим размерам 195-метровый Braemar стал крупнейшим кораблем в истории, прошедшим через Коринфский канал.

Напомним, что это гидротехническое сооружение длинной в шесть километров было сдано в эксплуатацию в 1893 году и соединяет Коринфский залив Ионического моря с Сароническим заливом Эгейского моря.

Высота стен канала, через которые перекинуты один железнодорожный и три автомобильных моста, достигает 76 метров.

В мире Европа Греция РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал НАТО инструментом американской политики
СМИ сообщили о захвате Турцией населенного пункта в сирийской Ракке
СМИ рассказали о случайной помощи США экономике России
Россия не поддержала заявление Совбеза ООН по военной операции Турции
CNN: Сирийские курды обратятся за помощью к РФ вместо США