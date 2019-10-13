Крупнейшее в истории судно "протиснулось" через Коринфский канал

Своеобразный мировой рекорд установил круизный лайнер, в буквальном смысле протиснувшийся через Коринфский канал в Греции, сообщили местные СМИ.

Судно Braemar шириной от борта до борта в 22,5 метра и водоизмещением более 24 тысяч тонн умудрилось пройти по каналу, максимальная ширина которого составляет всего 25 метров.

Сообщается, что во время данного прохода на борту лайнера находилось 929 пассажиров. А по своим размерам 195-метровый Braemar стал крупнейшим кораблем в истории, прошедшим через Коринфский канал.

Напомним, что это гидротехническое сооружение длинной в шесть километров было сдано в эксплуатацию в 1893 году и соединяет Коринфский залив Ионического моря с Сароническим заливом Эгейского моря.

Высота стен канала, через которые перекинуты один железнодорожный и три автомобильных моста, достигает 76 метров.