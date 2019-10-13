"Мерседес" в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов

Победой пилота "Мерседес" Валттери Боттаса завершился Гран-при Японии по автогонкам в "Формуле-1". Немецкая команда в шестой раз подряд выиграла Кубок конструкторов.

17-й этап "Формулы-1" Гран-при Японии из-за природных катаклизмов оказался скомканным. В воскресенье прошла и квалификация и гонка.

В квалификации не оказалось равных пилотам "Феррари" Себастьяну Феттелю и Шарлю Леклеру, а лучший из Мерседеса" - Боттас, стал лишь третьим. Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" получил 14-ю стартовую позицию.

Однако гонка для "Мерседеса" в очередной раз сложилась неудачно. Они проиграли старт, пропустив вперед Боттаса, а Феттель лишь чудом смог избежать штрафа за фальстарт. Во втором повороте произошла авария с участием Леклера и Макса Ферстаппена из "Ред Булл". Эти пилоты сразу же выбыли из числа претендентов на победу.

В итоге Боттас удержал преимущество и стал первым. Феттель пришел к финишу вторым, третьим стал второй пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Четвертый результат у Александра Элбона из "Ред Булл". Россиянин Даниил Квят финишировал 12-м.

Благодаря этому успеху "Мерседес" набрал 612 очков и в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов. У "Феррари" - 435 очков, у "Ред Булл" - 323.

В общем зачете лидирует Хэмилтон, набравший 338 очков. Вторым идет Боттас - 274, третье место у Леклера - 223.