МГИМО отмечает 75-летний юбилей

В понедельник исполняется 75 лет Московскому государственному институту международных отношений (университету) МИД России. В 1944 году, 14 октября, международный факультет МГУ был преобразован в самостоятельный вуз. О том, как главные вехи его истории переплелись с историей страны, какие секреты хранит музей МГИМО, "РГ" рассказал кандидат социологических наук, декан факультета международной журналистики Ярослав Скворцов.

Многие мировые лидеры побывали в стенах МГИМО. На фото - Билл Клинтон во время встречи со студентами вуза, 1998 год. Фото: Александр Анилюшин / Фотохроника ТАСС

В стенах МГИМО есть мемориальная табличка с именами дипломатов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Почему именно в такой драматичный момент нашей истории возникла потребность в новом профильном вузе?

Ярослав Скворцов: Международный факультет МГУ, на основе которого был создан МГИМО, появился в 1943 году. Как известно, это год коренного перелома в Великой Отечественной войне. Было еще непонятно, сколько она еще продлится, но уже совершенно очевидно, что победа будет за нами, и Советский Союз станет одной из держав, которым предстоит определять послевоенное устройство мира. Фактически МГИМО создавался именно под этот новый миропорядок.

В 1945 году был принят и вступил в силу Устав Организации Объединенных Наций. Так что МГИМО и ООН почти ровесники.

Ярослав Скворцов: И для работы в ООН также нужны были специалисты. Действительно, многие сотрудники народного комиссариата иностранных дел, будущего МИД, ушли на фронт и не вернулись. Поэтому возникла потребность в новых кадрах, и к этим кадрам предъявлялись высокие профессиональные требования. С момента окончания войны и по сей день МГИМО неразрывно связан с историей международных отношений и Российского государства. Символично, что с самого начала для нового вуза предназначалось отдельное здание (бывшего Катковского лицея. - Прим. "РГ") на Остоженке, тогда эта улица называлась Метростроевская. Это первый адрес, по которому прописался МГИМО.

Днем рождения МГИМО считается 14 октября 1944 года, когда международный факультет МГУ стал самостоятельным институтом

В стенах современного здания вуза на проспекте Вернадского есть музей истории МГИМО. Какие экспонаты там представлены?

Ярослав Скворцов: Целую стену занимает огромное древо языков, изучаемых в институте. Многие из них такие редкие, что студенты, которым они достаются, бегут искать на карте регионы, где на них говорят. А вообще в музее много всего интересного - архивные документы, парадные дипломатические мундиры. Есть даже экземпляр одной из верительных грамот, какие выдавали в XII веке монгольские ханы. У музея много подарков от иностранных дипломатов, политиков, министров, в том числе выпускников МГИМО.

И от главы российского МИД Сергея Лаврова?

Ярослав Скворцов: Насколько я знаю, нет. Но Сергей Викторович не стал историей, так что ему рано дарить подарки музею, мне кажется. Зато посетителей встречают на стене слова гимна МГИМО, которые написал будущий министр иностранных дел России.

Досье "РГ"

Днем рождения МГИМО считается 14 октября 1944 года, когда Совнарком преобразовал международный факультет МГУ, созданный годом ранее, в самостоятельный институт. Он стал учебной структурой Народного комиссариата иностранных дел. В самый первый набор вошли 200 студентов, среди них было пять Героев Советского Союза, удостоенных этой награды за подвиги в Великой Отечественной войне. А уже после ее окончания, с 1946 года, в МГИМО стали принимать студентов не только из СССР, но и из зарубежных стран. В первые годы существования вуза в нем действовало три факультета: международный, экономический и правовой. В 1954 году в МГИМО появилось восточное отделение благодаря слиянию с одним из старейших российских вузов - Московским институтом востоковедения, преемником Лазаревского училища, учрежденного еще императором Александром I в 1815 году. Так к МГИМО отошла знаменитая Лазаревская библиотека с крупнейшим в Москве собранием востоковедческой литературы. В 1969-м были созданы международно-правовой факультет и факультет международной журналистики. Статус университета МГИМО получил в 1994 году.