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13.10.2019 11:37
Рубрика: Власть

МИД РФ раскрыл размер долга США перед ООН

Текст: Игорь Дунаевский

Соединенные Штаты задолжали ООН более миллиарда долларов в качестве членского взноса. Об этом сообщили в МИД России, добавив, что в последнее время Вашингтон является "главным неплательщиком во всемирной организации".

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На Смоленской площади указали, что это свидетельствует о "явных попытках США подорвать работу" ООН. В подтверждение в российском МИД напомнили о "непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций", а также задействовании финансовых рычагов.

В результате, как заявил на минувшей неделе генсек ООН Антониу Гутерриш, ее секретариат испытывает острую нехватку средств и был вынужден ввести режим экономии, в том числе ограничить число заседаний, перевод документов на все официальные языки организации, и даже урезать статьи расходов на оплату счетов по электроэнергии и кондиционированию помещений.

Власть Работа власти Внешняя политика Международные организации ООН Правительство МИД Россия и США
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