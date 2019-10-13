МИД РФ раскрыл размер долга США перед ООН

Соединенные Штаты задолжали ООН более миллиарда долларов в качестве членского взноса. Об этом сообщили в МИД России, добавив, что в последнее время Вашингтон является "главным неплательщиком во всемирной организации".

На Смоленской площади указали, что это свидетельствует о "явных попытках США подорвать работу" ООН. В подтверждение в российском МИД напомнили о "непредсказуемой и предвзятой политикой по выдаче американских виз членам делегаций", а также задействовании финансовых рычагов.

В результате, как заявил на минувшей неделе генсек ООН Антониу Гутерриш, ее секретариат испытывает острую нехватку средств и был вынужден ввести режим экономии, в том числе ограничить число заседаний, перевод документов на все официальные языки организации, и даже урезать статьи расходов на оплату счетов по электроэнергии и кондиционированию помещений.