Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса

Фото: iStock
Зарубежные диетологи перечислили растительные продукты, которые в некоторых случаях могут заменить мясо, так как содержат большое количество белка.
Полностью отказываться от животного белка специалисты не рекомендуют, так как он является источником двадцати с лишним аминокислот, которые необходимы организму.
В то время как растительной пище не достает одной или нескольких незаменимых аминокислот.
Так, иногда мясные блюда могут заменить фасоль, гречка, зеленый горошек, чечевица, дикий рис и овсянка.
Из фруктов и овощей это нектарины, бананы, брокколи, шпинат, спаржа, артишоки, картофель и брюссельская капуста.