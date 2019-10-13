Названа доступная пища с высоким содержанием белка для замены мяса

Зарубежные диетологи перечислили растительные продукты, которые в некоторых случаях могут заменить мясо, так как содержат большое количество белка.

Полностью отказываться от животного белка специалисты не рекомендуют, так как он является источником двадцати с лишним аминокислот, которые необходимы организму.

В то время как растительной пище не достает одной или нескольких незаменимых аминокислот.

Так, иногда мясные блюда могут заменить фасоль, гречка, зеленый горошек, чечевица, дикий рис и овсянка.

Из фруктов и овощей это нектарины, бананы, брокколи, шпинат, спаржа, артишоки, картофель и брюссельская капуста.