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13.10.2019 16:14
Рубрика: Общество

Нобелевский лауреат назвал неожиданную главную причину рака

Текст: Руслан Мельников
Нобелевский лауреат по химии Томас Линдал считает, что радиация, солнечный ультрафиолет или канцерогены, которые содержатся в пище, вовсе не являются основной причиной развития онкозаболеваний.
Фото: wikipedia.org Фото: wikipedia.org
Фото: wikipedia.org

Об этом сообщает ТАСС. В беседе с корреспондентом агентства Томас Линдал отметил, что, согласно общепринятому мнению, ультрафиолет может спровоцировать развитие рака кожи, а радиация - рак других органов.

"С другой стороны, никто не верит в то, что ультрафиолет способен породить опухоли в мозге, печени и других внутренних органах, и лишь один процент опухолей связан с ионизирующим излучением. Возникает вопрос - откуда берется рак?" - цитирует агентство слова ученого.

По мнению Томаса Линдала, на самом деле почти все известные виды рака связаны прежде всего с такими естественными процессами жизнедеятельности, происходящими внутри клеток, как гидролиз, то есть разложение воды, и появление агрессивных форм кислорода, а не с общепризнанными негативными факторами, к которым относятся радиация, канцерогены и ультрафиолет.

Нобелевский лауреат признался даже, что готов поспорить на деньги в защиту этой теории. При этом отмечается, что кислород и воду, без которых невозможна жизнь, нельзя ни удалить из организма, ни предотвратить там их появление. Таким образом Томас Линдал склоняется к мысли о том, что полностью победить рак нереально, но можно разработать препараты для более эффективной и безопасной борьбы с онкозаболеваниями. Также говорится о максимальном снижении факторов риска.

Фото: iStock
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Например, Томас Линдал советует отказаться от курения или хотя бы снизить количество выкуриваемых сигарет. Дело в том, что табачный дым содержит вещества, которые оказывают на клетки примерно такое же воздействие, как и агрессивные формы кислорода. А это в свою очередь провоцирует негативные мутации.

Рассуждая об усовершенствовании внутриклеточных процессов, Томас Линдал высказывает сомнение в том, что в обозримом будущем удастся придумать нечто, что природа уже не опробовала за миллиарды лет.

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